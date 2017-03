Bauschutthügel verschwindet

artikel-ansicht/dg/0/

Steine des Anstoßes: Am Steindammer Weg lagern seit sieben Jahren nicht genehmigte Bauschuttmengen. © GZ/Martin Risken

Maximal 1 500 Tonnen dürfen dort lagern, tatsächlich ist dort aber fast die doppelte Menge angehäuft worden. Schon im Jahr 2009 wies das Umweltamt den Betreiber Michael Möller von der Firma Märkische Transporte darauf hin an, den Schuttberg abzutragen.

Am 21. Mai 2010 erließ die Behörde dann eine sogenannte Grundverfügung. Doch Möller wusste sich zu wehren. Gegen die Ordnungsverfügungen in den Jahren 2010, 2011, 2013 und 2014 legte er jeweils Widerspruch ein. "Alle Widersprüche wurden durch die Behörde zurückgewiesen. Jedoch mussten bei jedem einzelnen Verfahren gesetzliche Fristen eingehalten werden", begründet Behördensprecher Thomas Frey, warum sich der Streit mit Möller nun schon seit sieben Jahren hinzieht.

Wieso er jeweils Widerspruch gegen die Verfügungen einlegt hat, will Möller nicht sagen. Das habe betriebsinterne Gründe gehabt, sagte er auf Nachfrage. Grundsätzlich aber sei er jetzt gewillt, der behördlichen Verfügung nachzukommen und den Bauschuttberg bis Mitte des Jahres auf das genehmigte Maß abtragen. Bei der letzten Kontrolle im Oktober 2016 schätzte das Umweltamt ein, dass am Steindammer Weg noch 2 500 Tonnen Bauschutt lagern. "Von einer Gefährdung für die Umwelt durch das Bauschuttlager ist nicht auszugehen, die Herkunft ist bekannt", beruhigt Thomas Frey. Allerdings räumte der Behörden-Sprecher ein: "Über Beprobungen des Materials liegen dem Landesamt für Umwelt keine Information vor."

Möller versichert, dass er in den vergangenen zwei bis zweieinhalb Jahren den Bauschuttberg bereits erheblich abgetragen habe, und zwar durch den Abverkauf des Bauschutts, das zu Recyclingmaterial verarbeitet werde und zum Beispiel beim Straßenbau Verwendung finde. Seine Anlage sei eine der wenigen in Oberhavel, die noch in Betrieb ist. Viele andere im Raum Oranienburg seien gesperrt.

Während Möller seit Jahren im Visier des Landesumweltamtes ist, habe sein Nachbar freie Hand, so Möller. Angrenzend an sein Grundstück lagere ein Unternehmer aus der Region großere Menge Bauschutt, die jeglicher Kontrolle durch die Behörden entzogen seien. Zu sehen seien diese Berge nur schemenhaft von den Bahngleisen aus. Dadurch entstehe für den Beobachter von außen aber der falsche Eindruck, dass auf seiner Anlage deutlich mehr Bauschutt lagere. Der Bauschutt des Nachbarn sei geschickt getarnt worden, und zwar durch den keilförmigen Einbau von Erde. Möller wirft dem Landkreis Oberhavel vor, sich dafür nicht zu interessieren.

Kreissprecher Ronny Wappler erklärte am Dienstag, dass dem Landkreis zu dem Sachverhalt keine Erkenntnis vorliegen, die Kreisverwaltung den Hinweis aufgreifen werde, um den Sachverhalt in Abstimmung mit dem Landesumweltamt zu prüfen. Aus den bis 2012 vorliegenden Unterlagen zu der Liegenschaft sei ersichtlich, dass das federführende Landesumweltamt eine Beräumgungsverfügung erlasse habe, weil es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage handelte.