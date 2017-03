artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561130/

Erster Arbeitstag: Bürgermeister Sebastian Busse am Schreibtisch in seinem Büro im Rathaus

Erster Arbeitstag: Bürgermeister Sebastian Busse am Schreibtisch in seinem Büro im Rathaus © OGA/Dirk Nierhaus

Herr Busse, wie fühlt es sich an, tatsächlich Bürgermeister der Stadt Kremmen zu sein?

Sehr gut! Ich bin sehr glücklich! Ich gebe zu, dass ich in den vergangenen Tagen schon ein ziemlich mulmiges Gefühl hatte. Aber das ist jetzt nach der Vereidigung vorbei. Ich danke Frau Dr. Gebauer, der Stellvertretenden Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, dafür, dass sie die Amtseinführung organisiert und geleitet hat. Und ich danke allen Gästen, die gekommen sind.

Haben Sie in der Nacht vor Ihrer Amtseinführung gut geschlafen?

(lacht) Ja, eigentlich schon. Sogar ganz gut. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass ich in der Nacht zu Montag fast überhaupt nicht schlafen konnte.

Sie sind politisch noch relativ unerfahren. Fühlen Sie sich fit für den Job als Bürgermeister?

Bürgermeister ist ja kein Ausbildungsberuf. Eine gute Verwaltung und Vertrauen in die Mitarbeiter sind nötig. Beides habe ich. Natürlich muss ich weiter Erfahrungen sammeln. Daher gilt erst einmal, Tag für Tag dazuzulernen. Dabei kann ich auf meine kommunalpolitischen Erfahrungen als Ortsvorsteher von Staffelde und Stadtverordneter aufbauen. Außerdem habe ich Seminare zu Verwaltungsangelegenheiten besucht, die mir sicher im Tagesgeschäft helfen. Ich bin nicht in Sorge, dass ich dem Amt nicht gewachsen bin. Ja, ich fühle mich fit für den Job!

Wo werden Sie nun Schwerpunkte in Ihrer politischen Arbeit setzen?

Was mir ganz wichtig ist: Die Ziele, die ich in meinen Flyer zur Wahl im vergangenen November benannt habe, möchte ich nicht aus den Augen verlieren. Wir brauchen zum Beispiel unbedingt eine neue Beitragsordnung für die Kitas, die Eltern warten darauf schon lange. Insgesamt möchte ich mich bemühen, der Bürgermeister der Bürger zu sein. Ich werde viel unterwegs sein in der Stadt und den Ortsteilen, werde die Ortsbeiräte regelmäßig besuchen und das direkte Gespräch mit den Menschen vor Ort suchen, ihre Anliegen aufnehmen und umsetzen, wenn es denn möglich ist. Es wird sich sicher einiges ändern in der Außendarstellung im Vergleich zu meinem Vorgänger.

Wo sehen Sie Baustellen in der Stadt? Können Sie einige Beispiele nennen?

Ja. Zum einen muss etwas mit unserem Feuerwehr-Depot geschehen. Die augenblickliche Situation ist nicht länger tragbar. Das Gebäudes muss dringend saniert werden. Zudem denken wir über einen Anbau nach. Dann ist natürlich das Klubhaus ein großes Thema. Wie es dort im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten weitergehen könnte, müssen wir klären. Ein anderes wichtiges Thema ist die Straßensanierung. Dort gibt es viel zu tun. Auch beim Jugendclub muss dringend etwas passieren. Wir haben viele Beschwerden von Eltern bekommen, dass dort nur noch unregelmäßig geöffnet ist. Ich gehe davon aus, dass wir ein völlig neues Konzept für die Jugendarbeit brauchen. Sicher ist auch, dass wir den Wirtschaftshof umbauen werden - natürlich in Absprache mit den dort verantwortlichen Personen.

Haben Sie auch vor, die Verwaltung, der Sie als Bürgermeister nun vorstehen, umzubauen?

Umstrukturierungen wird es vielleicht geben, sie sind vorerst aber nicht geplant. Ich habe den Eindruck, dass ich von meinem Vorgänger Herr Sasse eine gut strukturierte und leistungsfähige Verwaltung übernommen habe.