Eisenhüttenstadt blüht auf

Eisenhüttenstadt (MOZ) Insgesamt 27 000 Stiefmütterchen werden in dieser Woche in Eisenhüttenstadt gepflanzt. Gut 20 000 davon kommen allein am Gartenfließ in den Boden. Die Ausgaben der Stadt für diese Verschönerungsmaßnahme sind so hoch wie im Vorjahr. Am Gartenfließ sind zudem Bauarbeiten geplant.

Akkord-Arbeit: Am Dienstagvormittag haben Mitarbeiter der Eisenhüttenstädter Stadtwirtschaft am Gartenfließ Tausende Stiefmütterchen in den Boden gebracht. Auch in den kommenden Tagen werden sie das Stadtbild bunter machen.

Bunt sieht es seit Dienstag wieder aus am Gartenfließ. Tausende Frühjahrsblüher wurden dort von Mitarbeitern der Stadtwirtschaft gepflanzt. Ganz genauen Beobachtern wird auffallen, dass es sich dabei ausschließlich um Stiefmütterchen handelt. Die Vielfalt früherer Jahre - als auch Primeln, Hornveilchen, Bellis und Narzissen ins Beet kamen - ist nicht mehr finanzierbar. "Wir mussten das auf Stiefmütterchen reduzieren", erklärt Michael Reichl, Fachbereichsleiter Bauen und Liegenschaften im Rathaus. "Die Pflanzen und die Arbeitskräfte sind teurer geworden."

Und auch die Summe, die die Stadt für die duftenden Frühjahrsgrüße ausgibt, ist reduziert worden. Im Jahr 2012 waren es noch 31 000 Euro, jetzt sind es etwa 25 000 Euro. Diese Summe sei aber stabil, sagt Michael Reichl. Lediglich 2015 habe man versucht zu sparen, da wurde das Gartenfließ etwas spärlicher bepflanzt, was jedoch auf Kritik in der Öffentlichkeit stieß. Es habe im Rathaus auch schon Überlegungen und Diskussionen gegeben, die Öffentlichkeit in die Pflanzaktion mit einzubeziehen, um Kosten zu sparen, erinnert sich der Fachbereichsleiter. Das sei aber schon vor Jahren gewesen. Und die Skepsis, ob das funktionieren kann, war letztlich zu groß, um einen Versuch zu wagen.

Die Stadtwirtschaft Eisenhüttenstadt wird jedes Jahr rechtzeitig über die zur Verfügung stehende Summe informiert, sodass die Suche nach den Frühjahrsblühern beginnen kann. Man arbeite diesbezüglich mit zwei oder drei Pflanzschulen zusammen, heißt es aus dem Rathaus. Denn Pflanzen in dieser Menge können nicht mal eben beim Blumenfachgeschäft um die Ecke gekauft werden.

Nachdem die Arbeiten am Gartenfließ begonnen haben, folgen in den kommenden Tagen weitere städtische Flächen: am Brunnen vor dem Rathaus, in der Lindenallee, an der Fröbelringpassage im VI. Wohnkomplex sowie am Roßplatz in Fürstenberg werden Beete und Blumenschalen bestückt. "Wir haben mit der Stadtwirtschaft gesprochen", sagt Michael Reichl. "Die Bedingungen sind insgesamt sehr gut, sodass die Arbeiten Ende der Woche abgeschlossen werden können." Wie jedes Jahr rechnen er und die Mitarbeiter der Stadtwirtschaft auch in diesem Jahr wieder mit Planzendiebstahl. In den vergangenen Jahren kamen nach der Pflanzaktion immer wieder Frühblüher weg. Gefasst wurden die Langfinger jedoch nie.

Spätestens im Juni dann kommen die Frühjahrsblüher wieder raus und die Sommerbepflanzung steht an. Auch dafür gibt die Stadt eine vergleichbare Summe aus, sagt Michael Reichl. Wann genau, die Bepflanzung stattfindet, hängt vom Wetter ab.

Am Gartenfließ steht in diesem Jahr aber voraussichtlich noch eine andere Maßnahme an. Die Staustufen, die sich im Fließ befinden, sollen repariert werden, jedenfalls teilweise. "Wir wollen erreichen, dass wieder mehr Wasser im Kanal drin ist", erklärt der Fachbereichsleiter. Der Beton in dem künstlichen Wasserbett sei doch schon arg in Mitleidenschaft gezogen. "Wir werden mit etwa zwei Staustufen anfangen und schauen dann erst einmal, ob es etwas bringt." Die Kosten für die Maßnahme seien sehr überschaubar.