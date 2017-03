Beim Sirenenton stellen sich Nackenhaare auf

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Seit 1880 gibt es die Freiwillige Feuerwehr in Schwedt. Tausende von Einsätzen wurden seitdem gefahren. Leben, Hab und Gut gerettet. Doch was passiert genau in der Feuerwache an der Heinersdorfer Straße, wenn der Alarm zum Einsatz ruft? Ich begleitete Schichtführer Gerhard Schulz mit seinem Trupp.

Leckes Auto: Eine Anwohnerin alarmiert die Feuerwehr, weil ein parkender Audi Öl verliert. Also ab ins Löschfahrzeug und zum Einsatzort fahren. Bindemittel saugt das ausgelaufene Öl auf. Und dann ab in die Kiste damit.

Helm, Stiefel - Blaulicht an! Ab zum Einsatzort. Festhalten! Noch eben gemütlich Kaffee getrunken, sitze ich nun zwischen Peter Grochowski und Mathias Diekhoff im roten Löschfahrzeug. Ohne Anschnaller. Festhalten an einer Stange über unseren Köpfen. Laut tönt das Martinshorn. Das Blaulicht blinkt.

Die beiden Feuerwehrmänner bilden den Einsatztrupp. Vorn sitzen Schulz und Fahrzeugführer Marcel Curt. Es geht in die Schwedter Nordstadt - Beseitigung eines Ölflecks, den eine Bürgerin meldete. Ein parkender Audi ist der Verursacher. Dank ihres Alarmmelders wissen die Männer, was passiert ist - und wo sie hinmüssen. Die Informationen schickt die Regionalstelle Nord/Ost in Eberswalde, wo die Notrufe eingehen.

Freitagmorgen, 7 Uhr. Schichtwechsel. Vor der Truppe von Schulz liegen 24 Stunden Arbeit. "Ob es zum Einsatz kommt, weiß man nie", sagt er. Jeder Arbeitstag sei anders. "Wir hatten schon Wochenenden, wo wir fünfmal raus mussten", sagt Grochowski. Seit fünf Jahren macht er den Job hauptberuflich. "Helfersyndrom und Berufung" seien der Antrieb.

Wenn kein Alarm ruft, widmen sich die Kameraden ihrer Ausstattung: Atemschutzgeräte warten. Fuhrpark säubern, instand halten und so weiter. Bei der morgendlichen Teambesprechung werden die Aufgaben verteilt. Während im Gemeinschaftsraum gemeinsam gefrühstückt wird, schlüpfe auch ich in die dunkelblaue Feuerwehrkluft: Hose, Jacke, schwere Schuhe, Helm. Falls es zum Einsatz kommt.

Sessel, Sofa, zwei Tische, Stühle, ein Fernseher. Pamela Anderson schaut einen von der Wand an im Aufenthaltsraum. Plötzlich, mitten im Gespräch: Piep, piep, piep. Der Einsatzmelder schlägt Alarm. Das handyähnliche Gerät ruft zum Einsatz. Der Blutdruck steigt. Noch nie habe ich so schnell Brötchen, Aufschnitt, Käse und Kaffeekannen verschwinden sehen. Einsatzbereit in maximal fünf Minuten. "Anwohnerin meldet lecken Audi Quattro auf Parkplatz. Öl-Austritt." Was auf den ersten Blick banal klingt, kann für Mensch und Natur verheerende Ausmaße annehmen. "Man weiß nie, was einem am Einsatzort erwartet", sagt Grochowski. Am Zielort: Schichtführer Schulz und der zwei Mann starke Einsatztrupp springen aus dem Wagen, begutachten den Ölfleck. Fahrer Curt bleibt beim Wagen.

Nach kurzer Inspektion und Aufnahme der Fahrerdaten holt Grochowski Schaufel und Ölbindemittel. Das Gemisch schippt er in eine Kiste. Fertig. Den Rest erledigt die Polizei. Die Rechnung erhält der Verursacher des Einsatzes. In dem Fall der Halter des Wagens. Laut Gebührensatzung kostet eine Einsatz-Stunde 217 Euro.

Brand, Unfall - Stichworte blinken auf dem Einsatzmelder, informieren den Trupp über den Vorfall. "Wenn die Sirene heult, stellen sich die Nackenhaare auf." Grochowski machte sein Hobby - freiwilliger Feuerwehrmann -zum Beruf. Zwei linke Hände sind fehl am Platz, denn eine handwerkliche oder technische Ausbildung sind ein Muss. Erst dann folgt die einjährige Qualifizierung in einer Feuerwache. Neben den knapp 30 Hauptamt-lichen sind bei der Schwedter Feuerwehr 230 Freiwillige. Bereit bei Großeinsätzen.

Vor zwei Jahren war das mal so. Halb sechs morgens. Ein Schiff brennt im Hafen komplett aus. Ein Vermisster. Mit der Wärmebildkamera entdecken sie die Leiche. "Knusprig" sah diese aus. "Solange ich denjenigen nicht kenne, geht's", sagt Grochowski. Mit Spreizgrät und einer Spezialsäge bergen sie den Toten.

Psychologische Betreuung? Bei Türöffnungen, wenn eine tote Person im Sessel sitze, wird Hilfe angeboten. Die meisten Männer sprechen aber im Team über die Einsätze, klären es intern. "Am besten nichts mit nach Hause nehmen", sagt Schulz. Sonst gehe man kaputt.

30 Kilo wiegt die volle Montur: Kleidung, Atemschutzgerät, Maske, Lampe, Feuerwehrleine. Wenn es bei 700 Grad in ein brennendes Haus geht, zählt jede Sekunde, muss jeder Handgriff sitzen. Deswegen die tägliche Pflege und penible Überprüfung des Materials. "Wir sind ein Team", betonen die Männer immer wieder. Keiner ist der Held.Alle agieren wie Zahnrädchen in einem Uhrwerk. Auf dass die Uhr im Einsatz tickt.

Nach zwei Schichten á 24 Stunden, der aktiven Arbeitszeit, mit elfstündiger Pause dazwischen, hat Schulz fünf Tage frei. Normalerweise. Wenn kein Großbrand ausbricht. "Jeder muss alles können." Schulz kennt das aus dem Effeff. Er ist seit 1971 dabei.

Pro Jahr muss die Schwedter Feuerwehr bis zu 500-mal ausrücken. Meist zu technischen Hilfeleistungen. Diesmal brennt es. Frau Müller aus Schwedt ruft die Notrufnummer "112" an. Der Einsatzalarm geht dann über Eberswalde zur Schwedter Wache - die mobilen Alarmmelder zeigen Stichwort (Brand, Unfall) und Ort an. Während seine Kameraden ausrücken, legt Bodo Döppke den Einsatzbericht an. Den vervollständigt später der Schichtführer. Er sitzt vor vier Bildschirmen. Telefon und Handy stehen parat. Er führt auch das Schichtprotokoll. Ansonsten ist er Herr über die Schlüssel und die Tankkarten der knapp 30 Fahrzeuge.

Im Haus gegenüber sitzt der Chef der eingeschworenen Truppe: Alexander Trenn. Der Abteilungsleiter Brandschutz ist seit 25 Jahren Feuerwehrmann, davon zehn in der Oderstadt. Neben Einsätzen ist Trenn für Personalführung, Einsatzauswertung und Finanzierung zuständig. "Tatüüü, Tatataaa!", "Du, grüß dich." Trenn hat sogar den Sound des Martinshorns als Klingelton. Diese Feuerwehrmänner brennen für ihren Job!