Eine Kneipe an den alten Kastanien

Bad Saarow (MOZ) Ins ehemalige "Café Saarow" am Bahnhofsvorplatz kehrt wieder Leben ein. Zwei Investoren aus Berlin haben die Sanierung des Gebäudes begonnen. Es entstehen Wohnungen, Einzelhandelsflächen und auch Gastronomie - letztere aber in kleinerem Umfang als früher.

Lange sind die Zeiten her, da die Bad Saarower und ihre Gäste im Sommer am Bahnhofsvorplatz unter alten Kastanien einen heißen Kaffee oder ein kühles Bier tranken. Der Kopfbau am südlichen Ende des Areals stand zuletzt jahrelang leer, wenn man von einer teilweisen Nutzung als Abstellfläche durch ein naheliegendes kleines Möbelhaus absieht. Nun ist die Immobilie verkauft worden, und die neuen Eigentümer starten die Sanierung. "Wir stehen kurz vor der Genehmigung. Dann geht es los", sagt Thomas Drechsel.

Der Immobilienhändler aus Berlin ist gemeinsam mit Detlef Marschner, Inhaber der Berliner Niederlassung der Luxusauto-Marke Bentley, der neue Besitzer. Das Gebäude in Bad Saarow steht wie der gesamte Bahnhofsbereich unter Denkmalschutz; Drechsel ist nach eigenen Angaben spezialisiert auf die Restaurierung derartiger Objekte, speziell an Bahnhöfen. "Wir haben das in Bad Saarow gesehen und sofort gesagt: Das müssen wir in Angriff nehmen", schildert Drechsel die Beweggründe. Mit der Denkmalbehörde in der Kreisverwaltung in Beeskow habe sich die Zusammenarbeit bislang sehr positiv gestaltet. "Da bin ich aus Berlin anderes gewohnt", erzählt er.

Von außen wird das Ensemble sein gewohntes Aussehen behalten, von frischer Farbe abgesehen. Innen nimmt der Investor kleinere Umgestaltungen bei der Raumstruktur vor, die zu seinen Plänen passen. In den oberen Etagen entstehen Mietwohnungen, im Erdgeschoss zwei unterschiedliche Flächen für den Einzelhandel. In die größere der beiden wird der alte Veranstaltungssaal integriert. "Ich bin bereits im Gespräch mit Interessenten", sagt Drechsel. Und ein Teil des alten Café Saarow soll zu einer Gaststätte werden, mit Konzentration auf den Ausschank von Getränken. "Wie eine Berliner Eckkneipe soll das sein", sagt der Investor. Auch Erinnerungen an früher könnten mit der "Bierlok", so der Arbeitstitel der Lokalität in Drechsels Konzept, wach werden. Denn zumindest ein Teil der Terrasse mit den Kastanien soll von der Kneipe genutzt werden. "Und die Bäume bleiben auf jeden Fall stehen."

Die Investoren stecken nach eigenen Angaben mehr als 500000 Euro in die Sanierung des Gebäudes; hinzu kommt noch der Kaufpreis für die Immobilie, zu dessen Höhe sie sich nicht äußern. Vom Erfolg des Vorhabens ist Drechsel überzeugt, nicht nur die Wohnungen, sondern auch die Gewerbeflächen betreffend. "Wir haben hier die beste Platzlage im ganzen Ort, mit der Nähe zum Bahnhof, zu den Supermarärkten und zur Therme", sagt er. Die in den Kurpark-Kolonnaden zahlreich entstehenden Einzelhandelsflächen sieht er nicht als Konkurrenz. "Das wirkt sich positiv aus, weil sich der ganze Ort entwickeln wird."

Baustart am Bahnhof soll nach Eintreffen der Baugenehmigung im Mai sein, mit der Fertigstellung rechnet Drechsel für Frühjahr 2018. Vor Ort weisen bereits jetzt großflächige Plakate auf das Vorhaben hin.