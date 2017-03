Amerikanische Klaviermusik an der Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es gibt Musik, die man sein ganzes Leben lang in sich trägt, aber der Komponist ist einem nicht gegenwärtig. So mag es auch mit dem Ohrwurm-Ragtime "The Entertainer" sein - komponiert von Scott Joplin, 1902. Das erste "Klavierfest PianOdra" präsentiert diesen Mann. Silvia Fichtner sprach mit dem Initiator und Organisator Christian Seibert.

Sie sind Pianist und geben Konzerte, Sie sind Chef der privaten KleistMusikSchule und bilden junge Musiker heran, Sie engagieren sich für Kinderkonzerte wie die mit dem rothaarigen Kobold. Und nun sind Sie auch noch Veranstalter. Haben Sie noch nicht genug Arbeit?

Ich finde, Frankfurt vertrüge ein paar mehr Klavierabende. Es gibt so wunderbare Kompositionen für Klavier, doch meistens hören wir das Instrument nur im Zusammenklang mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt, was zweifellos bravouröse Erlebnisse sind. Das PianOdra soll das Klavier in den Fokus rücken.

Warum haben Sie für das erste Fest Ragtime und Scott Joplin gewählt?

Ich möchte das Klavierfest als ein wiederkehrendes Erlebnis in Frankfurt etablieren und es soll immer einem Land gewidmet sein. Dieses Jahr ist es Amerika. Obwohl so nicht beabsichtigt, ist es jetzt erst recht eine Gelegenheit, mit der Musik ein Amerika in Erinnerung zu rufen, das anders ist als es momentan scheint. Ragtime schien mir ein guter Einstand, obwohl das auf keinen Fall ein Ragtimefestival wird. Und - Scott Joplin ist 1917 gestorben, also vor 100 Jahren.

Was fasziniert Sie an Joplin?

Scott Joplin ist nicht nur einer der bekanntesten Komponisten der Vereinigten Staaten, er war auch einer der ersten, der Tanzmusik konzertfähig machte. Außerdem hat er ein interessantes Leben, wovon in den Konzerten auch zu hören sein wird, denn fast alle werden moderiert.

Wer steht Ihnen zur Seite?

Dieses Klavierfest wäre ohne organisatorische und finanzielle Unterstützer nicht möglich. Der Europa Universität Viadrina, der Stadt Frankfurt, hiesigen Privatbürgern und auch der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin ist es vor allem zu danken, dass die Idee Wirklichkeit werden konnte. Die Künstler, sowohl regional bekannte wie Søren Gundermann, Thomas Strauch, das Monkfish Trio als auch Gäste von weiter her wie Natalia Zagalskaia und Toomas Vana, setzen musikalische Kontraste - von der Kunstmusik über den Jazz bis zum Tanzcharakter.

An zwei Tagen sechs Konzerte - mit welchen Reizpunkten?

Eines davon ist das Kobold-Konzert für Grundschüler in dem wir Scott Joplin vorstellen und wie sich die ereignisreiche Zeit, in der er lebte, in der Musik widerspiegelt. Jung Won Seibert-Oh, Geigerin im Brandenburgischen Staatsorchester, der Percussionist Hermann Naehring und ich eröffnen das Klavierfest mit Musik von fünf amerikanischen Komponisten. Naehring an den Schlagwerken, Gundermann am Klavier und Strauch am Kontrabass präsentieren in einem weiteren Konzert amerikanische Filmmusik - neu bearbeitet. Im Zusammenwirken mit dem Frankfurter Verein Kleines Kino gibt es außerdem eine besondere Filmvorführung, zu der Gundermann live improvisiert an einem präparierten Klavier. Im "Rezital an zwei Klavieren" lassen Natalia Zagalskaia und Toomas Vana nicht nur die Noten, sondern auch die Sinne tanzen, und der Abend "On the road - Sex, Drugs'n'Jazz" ist eine Konzertlesung mit Musikredakteur Dirk Löftering und dem Monkfish Trio, hinter dem sich die Solisten des Brandenburgischen Staatsorchesters Sebastian Strahl, Matthias Buchheim und Stefan Große Boymann verbergen.

Was wünschen Sie sich für das erste PianOdra?

Ein Publikum, das gern mit unterwegs ist durch Amerika. Wir Künstler geben alles, dass die Reise anregend, aufschlussreich und vergnüglich wird. Vielleicht lohnt es sich sogar, mehrere Konzerte zu besuchen - zeitlich ist das ja möglich -, um die Vielfalt zu erspüren. So oft erklingt amerikanische Klaviermusik in Konzerten ja nicht. Nächstes Jahr ist übrigens Russland dran.

24./25. März, PianOdra Klavierfest "American ways. Scott Joplin (1868-1917)", Kartenreservierungen und Vorverkauf in der KleistMusikSchule, Telefon 0335 276 29 356; detailliertes Programm unter www.kleistmusikschule.net/