Munitionssuche auf Solarpark-Gelände

Fürstenwalde (MOZ) 20 000 Solarmodule sollen bald auf einer acht Hektar großen Fläche westlich der Hegelstraße Energie produzieren. Mitte Mai will Investor Sunovis mit dem Park ans Netz gehen. Bevor es soweit ist, werden Altlasten entsorgt. Zwei Tonnen abgabepflichtige Munition hat ein Kampfmittelräumdienst bereits gefunden.

Suchen den Boden nach Munition ab: Michael Sydow (links) führt die Sonde über das Erdreich. Dirk Plötz setzt den Spaten an, sobald das Gerät piept. Bis in eine Tiefe von sechs Metern meldet die Sonde verdächtige Körper.

Piep, piep, piep. Fast bei jedem Schritt gibt die Sonde einen Ton von sich. Michael Sydow führt das Gerät über dem Boden entlang. Dirk Plötz ist mit dem Spaten zur Stelle, um verdächtige Gegenstände in der Erde zu suchen. Liegen sie zu tief, kennzeichnet er die Stelle für die Kollegen mit dem Bagger.

Meter für Meter arbeiten sich die Männer des Kampfmittelräumdienstes Kemmer voran. Seit Anfang Februar sind sie auf der acht Hektar großen Fläche unterwegs. Einst befand sich dort ein ABC-Lager zur Versorgung der chemischen Truppen. "Unsere sowjetischen Freunde haben ziemlich viel Müll hinterlassen", sagt Räumstellenleiter Torsten Kurtz. Munitionsteile, Treibsätze von Raketen, Zünder, leere Minen und Schutzanzüge holte sein Trupp schon aus dem Boden. Insgesamt zwei Tonnen abgabepflichtige Munition, schätzt Kurtz. 40 Prozent der Fläche seien jetzt munitionsfrei.

Die Zeit drängt. Die Sunovis GmbH will ihren Solarpark errichten. Geschäftsführer Raphael Huber geht davon aus, dass Anfang April mit dem Rammen begonnen wird. Rund 20 000 Module sind geplant. "In drei bis vier Wochen sind sie aufgestellt", schätzt Huber. Mitte Mai werde die Edis den Park in Betrieb nehmen. Die Fläche kaufte Sunovis von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Insgesamt ist sie 14 Hektar groß. "Vier Hektar bleiben Wald", sagt Christfried Tschepe, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung im Fürstenwalder Rathaus. Auch dort, wo jetzt der Solarpark entsteht, sollen langfristig Bäume wachsen. Sunovis verpflichtete sich, die Anlagen bis Ende 2040 zurückzubauen. Eine Bürgschaft von 60 000 Euro soll dafür garantieren.

Zur Höhe der Gesamtinvestition wollte sich Huber auf Nachfrage nicht äußern. Die dürfte jedoch erheblich sein. Allein für Rückbau und Abfallverwertung ging das Unternehmen 2016 von knapp 600 000 Euro aus.

Den Aufwand bedingt die Geschichte des Areals. Zunächst errichtete Julius Pintsch nach 1937 eine Halle für die Endkontrolle und Verpackung von Torpedos, sagt Hobby-Historiker Klaus Rattemeyer. Nach dem Krieg richteten die Sowjetstreitkräfte das ABC-Lager ein. Schutzanzüge, Gasmasken, Messgeräte, Flammenwerfer, Dekontaminations- und Nebelmittel wurden dort beispielsweise gelagert und an Einheiten verteilt, sagt Dieter Schönrock, der die Abrissarbeiten als Gutachter begleitet. Zwölf Gebäude verschwanden, zwei Hallen und ein Bunker bleiben als Fledermausquartiere stehen. Erleichtert ist Schönrock, dass auf dem Gelände keine Radioaktivität mehr nachgewiesen worden ist. Das habe die Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz nach der Auswertung von Messungen bestätigt. Mit radioaktiven Substanzen sei früher in einem zweiten, bereits abgerissenen Bunker, gearbeitet worden, sagt Schönrock.