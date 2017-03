Abiturienten verabschieden sich mit Kunstausstellung

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) In den vergangenen Jahren wurden die Werke des Grundkurses Kunst am Ende der Schulzeit im Kunstspeicher Friedersdorf ausgestellt. In diesem Jahr werden die Abiturienten des Seelower Gymnasiums ihr letztes schulisches Kunstprojekt in den Räumen des Rathauses präsentieren. "Die Schüler freuen sich, ihre Bilder im Rathaus einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen zu können", sagt Kunstlehrerin Alexandra Scholtes.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561138/

Im Foyer sowie im zweiten und dritten Stock des Rathauses sind nun 24 Bilder zu bestaunen - die offizielle Eröffnung der Ausstellung ist erst am 30. März um 19 Uhr. Weil im Rathaus viel Betrieb ist und die Schüler mit dem Hängen der Bilder nicht stören wollten, waren sie bereits am Montag vor Ort, um die vorab besprochene Hängung in die Tat umzusetzen.

In Anlehnung an die provokative Frage "Ist das Kunst oder kann das weg?" nennen die Zwölftklässler ihre Ausstellung "Das ist Kunst und wir sind weg". Die Arbeiten sind allesamt abstrakt. Die Schüler seien alle "ganz unvoreingenommen an die Sache herangegangen", lobt Alexandra Scholtes. "Oft stößt abstrakte Kunst auf Widerstand", ergänzt die Lehrerin, "da meinen viele schnell, "das kann ja jeder!'" Ganz so einfach sei es allerdings nicht. Auch im Abstrakten müssten bestimmte Regeln eingehalten werden. "Die Bilder sind zur Hälfte im Zufall entstanden und zur anderen Hälfte haben die Schüler eigene Kompositionen entworfen", erklärt Alexandra Scholtes das Projekt. "Es ist als Experiment zu sehen. Die Jugendlichen sollten den Mut haben, vom Gegenständlichen weg zu kommen." Entstanden sind Arbeiten unterschiedlicher Formate. Gearbeitet wurde hauptsächlich mit Acrylfarben und auch anderen Materialien, etwa Zeitungspapier.

"Das war mal was Neues", erzählt der 18-jährige Stefan Kulschun, während er mit einem Mitschüler ein Bild in die richtige Position bringt, "es hat Spaß gemacht." Nur zwei Doppelstunden brauchten die Jugendlichen, um ihre Werke zu vollenden. Das Gestalten einer Ausstellung ist Teils des schulischen Rahmenplans.

Bis zur Vernissage am 30. März ist noch etwas Zeit. "Da haben die Schüler auch etwas vorbereitet, es wird ein Buffet und ein kleines Programm geben", verrät die Kunstlehrerin.