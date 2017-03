Turmsaison beginnt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Vom entspannten Spaziergang bis zur 15 Kilometer langen Wanderung - beim deutsch-polnischen Anwandern und der Eröffnung der diesjährigen Bad Freienwalder Turm- und Wandersaison ist für jeden etwas dabei, der Spaß am Laufen hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561139/

Die Sternwanderung auf dem Oderlandweg findet in diesem Jahr am 1. April statt, wie die Bad Freienwalde Tourismus GmbH mitteilte. Auf den sportlichen Tag einstimmen können sich alle Wanderer ab 9 Uhr auf dem Malche-Gelände. Dort findet die deutsch-polnische Wanderandacht statt.

Danach starten die Wandertouren, die allesamt in der Waldgaststätte "Köhlerei" in Bad Freienwalde enden. Wie genau die Wanderer dorthin kommen, können sie selbst entscheiden.

Die kürzeste Tour - Tour 4 - startet um 13 Uhr an der Fachklinik. Die zwei Kilometer bis zur "Köhlerei" werden in 40 Minuten gelaufen. Wer diese Wanderung antreten will, muss die Anreise selbst organisieren.

Zwei weitere Strecken beginnen am Bismarckturm. Tour 1 startet um 9.30 Uhr. Die Wanderer haben dabei eine Strecke von 13 Kilometern zu bewältigen. Viereinhalb Stunden stehen dafür zur Verfügung. Bei Tour 2 handelt es sich um eine Nordic-Walking-Tour mit derselben Streckenlänge wie Tour 1. Hierbei sind vier Stunden vorgesehen. Los geht es um 10 Uhr. Für beide Strecken wird ein Busshuttle eingesetzt, der die Wanderer vom Bahnhof Bad Freienwalde zum Bismarckturm fährt.

Die längste Strecke geht über 15 Kilometer. Diese Tour, Nummer 3, beginnt am Bahnhof in Falkenberg. Ab 9.40 Uhr wird die fünfeinhalbstündige Wanderung in Angriff genommen. Auch Teilnehmer dieser Tour können mit einem Shuttlebus vom Bahnhof Bad Freienwalde nach Falkenberg fahren.

Bismarckturm, Eulenturm, Schanzenturm, Aussichtsturm - wer unterwegs diese vier Türme besteigt, kann sich zu Recht auf das Turm-Diplom 2017 freuen. Die Auszeichnung wird von 14 bis 17 Uhr am Ziel für Teilnehmer der Touren 1,2 und 3 - nicht aber für die kurze Tour 4 - übergeben. Passende Musik kommt von "The Rattle Storks Oldtime Jazzband". Zwischen 15 und 17 Uhr fährt ein Shuttlebus zurück zum Bad Freienwalder Bahnhof.