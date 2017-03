Eberswalder Rathaus-Umbau läuft an

artikel-ansicht/dg/0/

Das erste Los betrifft die Rathauspassage, in der bis zu ihrem Umzug ins Bürgerbildungszentrum, der im August 2015 erfolgte, die Stadtbibliothek untergebracht war und in der nach wie vor das Tiefbauamt zu finden ist. Der Auftrag in Höhe von 115 984,62 Euro brutto ging nach einem ausgetüffelten Bewertungsverfahren an die Gesellschaft für Architektur und Projektmanagement in Eberswalde und hat die Objektplanung für die von der Stadt angemieteten Flächen im Einkaufszentrum zum Inhalt.

Das zweite Los umfasst die Objektplanungsleistungen für das als Einzeldenkmal geltende Rathaus, das behutsam instand gesetzt und räumlich neu organisiert werden soll. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf bürgerfreundliche Besucherführung, verbesserte Arbeitsbedingungen und erhöhte Sicherheit gelegt. Den Zuschlag hat die Dr. Krekeler Generalplaner GmbH aus Brandenburg an der Havel bekommen - für 514 354,78 Euro brutto.

Im dritten Los wird das Alte Rathaus betrachtet, das ebenfalls Einzeldenkmal ist. Hinzu kommt hier die Aufgabe, die Konstruktion des Gebäudes zu ertüchtigen. Die Objektplanungsleistung übernimmt das Büro Abelmann Vielain Pock Architekten BDA aus Berlin - für 232 923,47 Euro brutto. Das vierte Los wurde für die technische Gebäudeausrüstung im Bereich Elektro ausgeschrieben. Den Auftrag hat das Planungsbüro Dörner + Partner GmbH aus Eberswalde erhalten - für 248 067,99 Euro brutto.

Das fünfte Los ging ebenfalls an das Planungsbüro Dörner + Partner GmbH, das für 103 549,69 Euro brutto die technische Gebäudeausrüstung im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär an allen drei Verwaltungsstandorten planen wird.

Sämtliche Auftragsvolumen sind noch mit Vorsicht zu behandeln. Die tatsächlichen Kosten ergeben sich erst im weiteren Planungs- und Bauverlauf.