Wasser für 56300 Uckermärker

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561141/

Wasserwerk Schwedt: Natalia Hirsch (31) ist seit 1. März 2017 die neue Trinkwasser-Ingenieurin des ZOWA in Schwedt. Wasser ist das bestkontrollierte Lebensmittel in Deutschland, versichert sie im Pumpenhaus des Wasserwerkes Schwedt.

Auf die Minute genau könnten die ZOWA-Mitarbeiter aufschlüsseln, wie viel Liter Wasser die reichlich 56300 Einwohner im Gebiet des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA) verbrauchen. Der Verbrauch schwankt nach Jahres- und Uhrzeit. Am höchsten ist der Wasserverbrauch gegen neun Uhr. Knapp geringer zur Feierabendzeit, gegen 18 Uhr. Einen sichtbaren, wenn auch nur kurzzeitigen Anstieg des Wasserdurchflusses gibt es gegen 21.45 Uhr. Dann enden viele Serien und Filme im Fernsehen.

Von den rund 150 Litern Durchschnitts-Tagesverbrauch lassen die Schwedter, Gartzer und Angermünder einen sehr großen Teil durch ihre Wassertoiletten rauschen.

Exakt 64 Versorgungsbrunnen fördern das Trinkwasser für Schwedt und die umliegenden Verbandsgemeinden. Die tiefsten bei Tantow reichen bis zu 70 Metern ins Erdreich. In der Schwedter Springallee sind es nur 17 bis 20 Meter. 13 Wasserwerke, unter anderem in Schwedt, Gartz und Görlsdorf, sowie zehn Kläranlagen betreibt der Zweckverband. Er schickt das Trinkwasser über mehr als 600 Kilometer Rohrleitungen zu den Verbrauchern. So ein Rohr hält ein halbes Jahrhundert. Einige stammen noch von 1905, als die Wasserversorgung in der Region aufgebaut wurde.

Udo Dumaschefski ist seit mehr als 20 Jahren Trinkwasserexperte beim Zweckverband. Heute arbeitet er als Technischer Leiter. Er weiß, wie viel Wasser die Uckermärker verbrauchen und wie viel Wasser ein Mensch mindestens braucht: "Zum Überleben braucht ein gesunder Mensch täglich nur zweieinhalb Liter."

Das Schwedter Trinkwasser stammt aus dem Wasserschutzgebiet Springallee. Von dort werden auch die Schwedter Ortsteile und Flemsdorf beliefert.

Gespeichert wird dieses Trinkwasser in großen Reinwasserspeichern auf dem Gelände des Wasserwerkes und Hochbehältern in Berkholz. Diese Reserve reicht für mindestens 24 Stunden in einem Notfall.

Bevor das kühle Nass aus dem Wasserhahn sprudelt, wird es in großen Filtern mit Hilfe von Sauerstoff von Eisen und Mangan gereinigt. Filter, Wasserspeicher und Pumpen sind dort in zweifacher Ausführung vorhanden. Damit ist garantiert, dass auch beim Ausfall einer Anlage sauberes Wasser aus dem Hahn in Küche oder Bad fließt.

Wenn Leute schwere Wasserkisten aus der Kaufhalle nach Hause schleppen, schüttelt Dumaschefski den Kopf. "Das Trinkwasser ist unser bestuntersuchtes Lebensmittel", sagt er.

Regelmäßig wird das ZowaTrinkwasser bakteriologisch untersucht. Ergeben Routinekontrollen eine erhöhte Keimbelastungen wird das Gesundheitsamt informiert und in Abstimmung mit ihm das Wasser im Werk umgehend desinfiziert.