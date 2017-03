Unternehmer: Kreisreform stoppen

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt (MOZ) Für einen generellen Stopp der ins Rollen gebrachten brandenburgischen Kreisreform ist die Unternehmervereinigung Uckermark. Man habe im Land andere Probleme, als eine unausgegorene Verwaltungsreform auf den Weg zu bringen, so Präsident Siegmund Bäsler in einer Presseerklärung dazu. Damit spricht sich die vereinte Unternehmerschaft entgegen der Landratsauffassung generell gegen die Kreisreform aus. Bereits im vergangenen November hatte man auf einer Podiumsdiskussion mit dem Brandenburgischen Innenminister Karl Heinz Schröter Kritik an den Brandenburger Reformplänen geübt.