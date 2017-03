Zahlen sprechen für eine Oberschule

artikel-ansicht/dg/0/

Im dreiseitigen Papier, adressiert an den zuständigen Dezernenten Matthias Tacke, betont Bürgermeister Wilfried Gehrke zunächst, dass man die Einschätzung zur Entwicklung der Kinderzahlen in der Kommune nicht nachvollziehen kann. Die Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre sowie die Planungen und aktuellen Entwicklungen sprächen vielmehr für einen Anstieg. Der Verwaltungsleiter verweist auf ein "positives Wanderungssaldo, neue Wohngebiete und eine weitere Innenverdichtung". Dies lasse ein deutliches Wachstum erwarten, heißt es. Es sei daher durchaus zu befürchten, dass es künftig zu erheblichen Kapazitätsengpässen in allen kommunalen Einrichtungen kommen werde.

Die Kommune hat im Flächennutzungsplan rund 54 Hektar neue Baufelder ausgewiesen. Diese befänden sich teilweise bereits in der Realisierung beziehungsweise in laufenden Planverfahren. Ein weiteres, zwölf Hektar großes Gebiet, sei zur Aufnahme in den FNP im Gespräch. Man gehe davon aus, dass die Baugebiete ein Zuzugspotenzial von etwa 2900 Einwohnern haben. Die Hälfte davon erwarte man in den kommenden drei bis vier Jahren. "Diese Entwicklung wird durch die Planung des Landkreise völlig ignoriert", kritisiert die Gemeinde. Dies falle umso mehr ins Gewicht, weil auch ähnliche Entwicklungen in Panketal und Bernau nicht berücksichtigt werden. Nach Auffassung der Kommune führt das Potenzial in der Innenentwicklung zu einem Zuzug von weiteren 100 Einwohnern pro Jahr.

Darüber hinaus werden an einem Beispiel auch die "Schwächen in der Statistik" benannt. So habe der Landkreis für das laufende Jahr eine Kinderzahl im Alter von Null bis drei Jahren von 205 prognostiziert. Die tatsächliche Anzahl liege jedoch bei 294. Dies sei eine Abweichung von rund 30 Prozent. Den Zuwachs habe es ausschließlich aufgrund der Innenverdichtung und des Austauschs in den Quartieren gegeben, wird hervorgehoben.

Die Gemeinde verweist darauf, dass es bereits heute Engpässe in der Versorgung mit Krippenplätzen gibt. In den nächsten Jahren sei deshalb der Bau einer weiteren Kita unerlässlich. Da die Grundschule Blumberg bereits teilweise fünfzügig betrieben werde, müsse man auch über einen weiteren Standort nachdenken.

"Falsch ist die Annahme, dass eine Oberschule in der Gemeinde nicht tragfähig ist", betont Gehrke in dem Brief. Man habe bereits heute ausreichend Schüler, die Zahlen würden noch weiter ansteigen.

Abschließend wird die Kreisverwaltung aufgefordert, den Plan entsprechend zu überarbeiten. Die Stellungnahme war in den Gremien diskutiert worden. Die Gemeindevertretung stimmte nicht mehr ab, sondern nahm das Papier lediglich zur Kenntnis.