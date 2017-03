Erkners Schulen vor schwierigen Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561144/

23 Klassen hat die Schule jetzt, mehr als 21 sollten es nicht sein, um den Anforderungen an zeitgemäßen Unterricht gerecht zu werden - zum Beispiel den Flex-Klassen am Schulanfang. Diese Zahlen nannte Ressort-Leiterin Claudia Warmuth im Bildungsausschuss. Die Schule ist demnach jetzt schon überfüllt, will aber auch im nächsten Schuljahr, also ab Sommer, alle Kinder in ihrem eigenen Gebäude unterbringen.

Dabei steht die Zahl der neuen Schulkinder auch jetzt noch nicht abschließend fest, sagt Sebastian Witt, der Leiter der Schule. In einer Sonder-Schulkonferenz hatten Lehrer, Eltern und Schüler ihre Bedenken gegen die Vorschläge geäußert, die bis dahin auf dem Tisch lagen: Auslagerung einer Klasse in die Räume der Morus-Oberschule oder parallele Nutzung des Horts "Koboldland". Jetzt hat der Landkreis angeboten, dass das Bechstein-Gymnasium 2018, wenn der Neubau dort fertig ist, ein bis zwei 6. Klassen aufnehmen könnte. Eine "organisatorische Herausforderung" sei das, sagt Witt - die 6. Klassen haben fast jede Stunde einen anderen Lehrer, wegen des Fachunterrichts, entsprechend oft müssten die Pädagogen hin und her wechseln. Bürgermeister Jochen Kirsch und Monika Kunth, die Leiterin des kreislichen Schulverwaltungsamtes, halten diese Wege für zumutbar.

Witt indes spricht sich für eine "Lösung der kurzen Wege" aus. Damit ist gemeint, sagt Kirsch, dass erneut Container auf dem Hortgelände in der Langen Straße aufgestellt werden. Bekanntlich kommen die Container, die jetzt dort noch stehen, bald weg, werden auf das Gelände der Kita Knirpsenhausen umgesetzt, damit sie erweitert werden kann. Kirsch spricht von einem Denkanstoß Witts; ob er zum Tragen kommt, werde in den nächsten Monaten zu klären sein.

Die langfristige Lösung soll aber ein Schulzentrum sein, und zwar am Standort der Oberschule im Hohenbinder Weg. Es soll eine Schule sein, die in der ersten Klasse beginnt und mindestens bis zur 10. Klasse reicht, möglichst gar bis zum Abitur - allerdings nach 13 Jahren, sagt Monika Kunth. Die Beeskower Amtsleiterin will damit den vielen freien Schulen im Westen des Kreises ein Highlight entgegensetzen, und sie will damit auf den Ansturm auf das Oberstufenzentrum Palmnicken reagieren. Der hat sich ergeben, seit die Schulzeit der Gymnasien auf 12 Jahre verkürzt wurde - mit der Folge, dass kaum noch Oberschüler nach der 10. Klasse aufs Gymnasium wechseln.

Klar scheint, dass das jetzige Gebäude am Hohenbinder Weg für diese Pläne nicht ausreicht. Man prüfe noch, ob Umbau und Erweiterung in Frage kommen, sagt Monika Kunth; die Alternative wäre - wie am Gymnasium - Abriss und Neubau. Der Kreis setzt dabei auf Fördermittel vom Land, wobei die Konditionen nicht klar sind. Auch für Monika Kunth ist klar, dass der Weg zum angestrebten Ziel dornenreich wird. "Die nächsten drei Jahre werden schwierig", sagt sie. Aber am Ende winke - auch im Grundschulbereich - ein attraktives Angebot.