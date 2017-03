Bürgermeister sucht Lösung für Brückenstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Der Ausbau der Brückenstraße in Bad Freienwalde steht auf der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Prioritätenliste. Dennoch hat Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) bekräftigt, dass er einen Konsens zwischen Stadt, Stadtverordneten und Anliegern herstellen will.

"Wir halten an einem Ausbau der Brückenstraße fest", sagte Bürgermeister Ralf Lehmann am Dienstag mit Blick auf die Prioritätenliste des Straßenausbaus. Die Stadt schätzt die Baukosten auf 358 000 Euro. Etwa die Hälfte der Kosten - 170 000 Euro - müssten auf die acht Anlieger umgelegt werden. Dies führe zu unverhältnismäßig hohen Anliegerbeträgen. "Verwaltung und Stadtverordnete pirschen sich an eine Lösung heran", fügte der Bürgermeister hinzu. Um die Anlieger zu entlasten, gebe es zwei Möglichkeiten: Entweder die Stadt könne den "atypischen Fall" nachweisen oder sie verändert die Maßstäbe und schraubt die Beitragssätze für Anlieger herunter.

"Wir haben uns zum Vergleich angeschaut, wie andere Städte damit umgehen", sagte Ralf Lehmann. So gebe es in Eberswalde für bestimmte Straßen niedrigere Anliegerbeiträge. "Unter Strich erzeugen wir aber Unmut bei anderen Anliegern", sagte Lehmann. "Was sagen wir denen, die schon Straßenbaubeiträge bezahlt haben? Was sagen wir jenen, bei denen schon gebaut wurde und die gerade auf ihre Bescheide warten wie in der Wasserstraße?" Auch in der Goethestraße, die ebenfalls ausgebaut werden soll, gebe es viele Anlieger mit großen Grundstücken. Mit dem gleichen Problem habe sich die Stadt konfrontiert gesehen, als die Gesundbrunnenstraße ausgebaut wurde. "Auch dort gab es Härtefälle, bei denen wir die Beiträge gestundet haben", sagte das Stadtoberhaupt.

Senkt die Stadt die Straßenbaubeiträge, dann erhöhe sich der Anteil der Kommune. "Die Folge wäre, dass wir die Prioritätenliste nicht schaffen, die wir schon beschlossen haben", führte der Bürgermeister weiter aus. Die Brückenstraße werde sicher ausgebaut. Voraussetzung seien aber Fördermittel des Landes, die jedoch den Anteil der Stadt verringern. Der Anliegeranteil bleibt unberührt. Das Straßenbauprogramm des Landes ende 2019. Bis dahin sollen Brücken- und Goethestraße ausgebaut werden.

Der Ausbau der Brückenstraße habe jedoch mitnichten etwas mit den Busparkplätzen in der Wasserstraße zu tun. Lehmann relativierte eine entsprechende Äußerung seines Bauamtsleiters in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. "Die Busparkplätze an der Wasserstraße funktionieren", bestätigte Straßenplaner Frank Zieske, der sich durch Äußerungen des Behördenchefs in der Sitzung diskreditiert sah. Busse könnten auf dem Parkplatz des ehemaligen Norma-Marktes drehen. Große Busse benötigten einen Wendekreis von 11,95 Meter. Der Parkplatz sei 29 Meter breit, so dass ein Bus trotz Bepflanzung gefahrlos drehen könne. Im Übrigen dürften Reisebusse mit Einweiser wenden, was auch die Polizei bestätigt. Die Busparkplätze werden zwei bis dreimal angefahren, wie Frank Zieske mit Fotos belegen konnte. Bisher seien alle Busse wieder herausgekommen.

Mit den beiden Busparkplätzen in der Wasserstraße löste die Stadt ein lange währendes Problem. Für den geplanten Caravanparkplatz am Landgraben, wo Busparkplätze geplant waren, bleiben die Fördermittel aus. Auf dem Tornower Parkplatz wären den zunächst geplanten beiden Busparkplätzen zu viele Stellflächen zum Opfer gefallen.