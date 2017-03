Entscheidung fällt am Wochenende

artikel-ansicht/dg/0/

Zechin (MOZ) Am 16. Spieltag der Verbandsliga Classic-Kegeln trafen die Teams der SG Zechin und des KV Gut Holz 1974 Wriezen zum Oderbruchderby aufeinander. Die Gäste aus Wriezen erwischten einen gebrauchten Tag mussten sich deutlich unter Wert verkaufen. Die Begegnung entwickelte sich bereits nach dem ersten Durchgang zu einer einseitigen Partie, so dass die Zechiner einen klaren 6,5:1,5-Heimerfolg bei einem Stand von 3205:2999 Holz verbuchen konnten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561146/

Der Grundstein für den Sieg wurde schon im ersten Durchgang gelegt. Für die Hausherren überraschte Marco Specht, der den Tagesbestwert von 572 Holz erzielte. Nach einem eher holprigen Start wuchs er mit einer fantastischen 176er Bahn über sich hinaus und sorgte damit für einen gehörigen Holzgewinn. Sein Kontrahent Jens Krüger (474) war dagegen machtlos.

Wesentlich enger verlief das Duell zwischen Steffen Paulus (529) und Burkhard Winter (535). Hier konnte der Wriezener Routinier aufgrund des höheren Ergebnisses bei 2:2-Satzgleichheit den ersten Zähler für sein Team erringen. Dennoch führten die Zechiner mit 92 Holz.

Im zweiten Durchgang erwischte Wriezens Kapitän Jens Schäfer einen rabenschwarzen Tag. Auch die Einwechslung von Thomas Siebert konnte da nicht mehr viel helfen. Zusammen erspielten sie 457 Holz. Für Thomas Buchholz war dies die Möglichkeit, den Gastgebern einen noch größeren Vorteil zu verschaffen. Er brachte es auf 501 Holz, da er noch Einiges auf der letzten Bahn verschenkte.

Ein echtes Remis erkämpften sich Robert Lehmpfuhl und Nico Morcinietz, die bei 2:2-Satzgleichheit auch dasselbe Ergebnis von 527 Holz erzielten. Somit stand es zur Halbzeit 2,5:1,5 nach Mannschaftspunkten bei einer Holzführung von 136 Kegeln zugunsten der Zechiner.

Auch im letzten Durchgang erlebten die KV-Akteure einen weiteren herben Rückschlag, da Frank Möller (467) ebenfalls keinen Spielrhythmus fand. Folglich sicherte Zechins Kapitän Gerald Roehl (506) einen weiteren Zähler und gewann zudem alle Satzpunkte. Wie auch im Hinspiel war es die Aufgabe von Wriezens Youngster Lucas Topka (539), sich gegen Zechins Schlüsselspieler Karsten Glatzer (570) zu behaupten. Trotz einer kämpferischen Gegenwehr verlor Topka die ersten drei Satzpunkte und zu dem entscheidende Holz, so dass auch dieses Duell an die Hausherren ging. Daher verteidigte die SG Zechin den zweiten Platz des Gesamtklassements.

Im Parallelspiel verlor der Tabellenerste ESV Lok Cottbus überraschend deutlich mit 1:7 in Hohenbocka, so dass der Abstand zur Spitze nur noch einen Punkt beträgt. Der Tabellendritte aus Friedrichshain gewann sein Spiel gegen Herzberg, so dass das kommende Wochenende die Entscheidung in der Verbandsliga bringt. Die SG Zechin trifft auf den BSV Grün-Weiß Friedrichshain.