Gastgeber ESV setzt sich durch

Ein Bus auf dem Parkplatz vor der Frankfurter Schwimmhalle? Und dann auch noch mit polnischem Kennzeichen? Das Rätsel löste sich schnell. Das Swimming Master Team Szczecin war in starker Besetzung zum Sparkassenpokal angereist. Seit einigen Jahren sind die polnischen Sportler dabei und sie fielen nicht nur durch ihre neongrünen T-Shirts auf, sondern setzten auch sportlich Akzente. Gerade in den jüngeren Altersklassen gelangen ihnen viele Podestplatzierungen, in der Pokalwertung belegten die Szczeciner wie im Vorjahr Rang 3 und außerdem stellten sie drei Altersklassensieger, die entsprechend der zwei besten Leistungen nach der 1000-Punkte-Tabelle ermittelt wurden.

Die Gastgeber vom ESV hatten sich für ihre Jubiläumsveranstaltung, an der 17 Mannschaften teilnahmen, ebenfalls viel vorgenommen. Vor allem wollten sie nach Siegen des KSC Strausberg 2015 und Aqua Berlin 2016 endlich den Pokal wieder nach Hause holen. Und das gelang: Mit 400 Punkten, 117 Punkte mehr als der Zweitplatzierte, sicherte sich das ESV den Sieg. Großen Anteil daran hatten auch zwei Sportler, die nach jahrzehntelanger Wettkampfabstinenz erstmals wieder für ihren Verein, bei dem sie schon als Kinder schwammen, an den Start gingen. Jürgen Weber (AK 65), der erst vor einigen Wochen wieder mit dem regelmäßigen Training begonnen hat, war dabei besonders gefordert. Da Frank Luban (AK 50) verletzt ausfiel, sprang er in drei Staffeln ein. Zusammen mit seinen drei Einzelstarts war das ein Mammutprogramm für den 65-Jährigen, das er bravourös bewältigte. Zum Gesamtergebnis der Frankfurter steuerte er einen Sieg (50 Meter Rücken) und zwei zweite Plätze (50 Meter Freistil und 50 Meter Brust) bei. Silke Häsler (AK 35), die im Verein seit Jahren die Kleinkindgruppe betreut und als Kampfrichter fungiert, trug sich bei ihrem Master-Debüt sogar zweimal in die Siegerliste ein (50 Meter Brust, 100 Meter Rücken), über 50 Meter Freistil wurde sie Dritte.

Acht Frankfurter konnten sich am Ende über den Ehrenpreis - einen von der Sparkasse zum 25. Jubiläum gestifteten gravierten Glaspokal - freuen. Bei den Frauen waren dies Maren Seeliger (AK 25/1315 Punkte), Theresa Nehring (30/1052), Annette Stein (40/1175), Solveig Seidel (50/1635) und Kerstin Macht (55/1507), bei den Männern Nico Bellin (25/1257), Ulrich Karkmann (45/896) und Tino Mattuschka (50/1535). Einen MOZ-Gutschein für die beste Frankfurter Leistung erhielten Solveig Seidel und Tino Mattuschka.

Die anderen Altersklassensiege teilten sich Aqua Berlin (fünf), BSV Medizin Marzahn (vier), Köpenicker SV und Humboldt Uni Berlin (je zwei) sowie SG Schöneberg Berlin und KSC Strausberg (je einer). Großen Jubel gab es bei zwei Berliner Startern, die für die beste auswärtige Leistung mit einem Übernachtungsgutschein des City Park Hotels bedacht wurden. Gabriele Roggenbuck (60) vom Köpenicker Schwimmverein erreichte mit 1655 Punkte den absoluten Spitzenwert aller Starter, Ralf Schulze (55) von der Humboldt Uni Berlin erkämpfte 1513 Punkte. Ältester Teilnehmer war übrigens der 87-jährige Carli Coburger (Aqua Berlin).