Aufatmen bei Blau-Weiß

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Freude und Erleichterung der heimischen Fans begleiteten den Abpfiff des 19. Spieltages der Fußball-Landesliga Nord auf dem Waldsportplatz in Petershagen. Gastgeber Blau-Weiß gewann 5:2 gegen den FSV Babelsberg 74.

Es war der erste Punktspiel-Sieg im Jahr 2017 für die Mannschaft von Cheftrainer Roman Sedlak. Der rief bereits nach fünf Minuten lautstark am Spielfeldrand: "Dennis mehr!" Dieser Weckruf Sedlaks sollte helfen ...

Doch zunächst kämpften die 22 Akteure gemeinsam gegen das Sturmtief Christoph an, das an diesem Nachmittag heftige Windböen über das Brandenburger Land jagte. Zudem war den Fußballern nach den vielen Kunstrasen-Wochen der Wechsel auf den Naturrasen anzumerken.

Von all diesen Nebengeräuschen angestachelt, gab Dennis Rehausen (11./35.) prompt die richtige Antwort und erzielte zwei Tore für die Doppeldörfler. Zuerst stand er goldrichtig bei einer Kopfballverlängerung von Resad Demann, netzte flach aus Nahdistanz ein. Beim 2:0 erhielt er ein wenig Hilfe. Nach einem "Flanken-Einwurf" von Silvan Küter landete der Ball billardähnlich bei Rehausen, dessen Schuss der Babelsberger Dennis Zenthöfer außergewöhnlich unglücklich ins eigene Tor beförderte.

Insgesamt war es vor allem in Halbzeit eins eine offensive Begegnung mit vielen Torchancen. Daran beteiligten sich ebenso die Gäste. Blau-Weiß-Torhüter Thomas Haupt musste sich erstmals in Minute 18 strecken und hatte Glück, dass Robin Pfeifer (25.) aus der Distanz volley zu hoch zielte. Aber dann setzte nur noch der Gastgeber Akzente. Lars Dingeldey (23.) lief knapp ins Abseits. Küter (27.) und Thomas Guggenberger wurden in günstigen Strafraum-Positionen jeweils abgeblockt. Zwei verheißungsvolle Freistöße von Robert Vsetycek (28./37.), zentral 20 Meter vorm FSV-Tor, fanden nicht den Weg ins Babelsberger Gehäuse. Auch ein Demann-Kopfball (32.) nach Ecke wurde von FSV-Keeper Florian Müller über die Torlatte gelenkt.

Doch dann kam die Zeit von Guggenberger, der schon beim Hinspiel-2:0 beide Treffer für die Blau-Weißen erzielte. Aus elf Metern drosch er den Ball im Gewühl links hoch unter die Querlatte (40.) zum 3:0. Im Gefühl der sicheren Führung übersah die blau-weiße Abwehr kurz darauf Gäste-Stürmer Christoph Brandt (42.). Der freute sich über so viel Freiheit als Rechtsaußen und überlistete Haupt im kurzen Eck zum 1:3. Die Babelsberger Freude währte jedoch nicht lange. Zwar vertändelte Guggenberger (43.) noch zu eigensinnig am Fünfer, Dingeldey stand da wesentlich besser, doch Laszlo Nagy (45.) staubte im nächsten Moment clever am langen Eck zum 4:1 ab.

Nagy (49.) hatte auch nach Wiederanpfiff die erste nennenswerte Szene. Fast lenkte er eine Gäste-Eingabe am kurzen Pfosten ins eigene Gehäuse. "Wer zieht denn den Küter immer wieder rein", schrie Sedlak aufgebracht in Richtung seines Kapitäns, als erneut ein Babelsberger völlig frei vorm blau-weißen Tor auftauchte.

Guggenberger (54.) beruhigte seinen Coach, der diesmal mehr als 90 Minuten auf Betriebstemperatur war, vorerst mit dem 5:1. Energisch setzte er sich im FSV-Strafraum in Szene und erzielte sein neuntes Saisontor.

Von nun an war bei den Doppeldörflern Ergebnis-Verwaltung angesagt. Babelsberg durfte wieder ran. Florian Hennig (57.) schoss nach Solo am Fünfer drüber, traf das Lattenkreuz (74.) und letztlich überlegt zum 2:5 (88.) ins kurze Eck. Einmal noch hatten auch die blau-weißen Einwechselspieler eine starke Spielidee. Tim Beier (86.) passte klug auf Ronny Schmidtke, dessen Schuss Müller im kurzen Eck abwehrte. Der Nachschuss von Dingeldey klatschte an den Außenpfosten.

Durch diesen ersten Rückrunden-Erfolg rutschte Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf wieder in die Ranglisten-TopTen und besitzt zudem ein ausgeglichenes Torverhältnis. Damit rückt das Saisonziel, Platz fünf, wieder in Sichtweite. Gehörigen Anteil daran hatte auch der vorbildlich kämpfende Maximilian Traue. Obwohl er gerade erst von einer dreiwöchigen Hochzeitsreise zurückkehrte, vertraute ihm Sedlak einen Startelfplatz an. Traue dankte es ihm und dem Team mit der Wahl zum Besten Spieler an diesem Tag.

BW Petershagen-Eggersdorf: Haupt - Demann, Nagy, Bauer, Loock (63. Sobotta) - Traue, Rehausen (80. Schmidtke), Vsetycek, Dingeldey - Küter, Guggenberger (67. Beier)

Tore: 1:0 Dennis Rehausen (11.), 2:0 Dennis Rehausen (35.), 3:0 Guggenberger (40.), 3:1 Christoph Brandt (42.), 4:1 Laszlo Nagy (45.), 5:1 Thomas Guggenberger (54.), 5:2 Florian Hennig (88.) - Schiedsrichter: Mathias Hoppe (Angermünde) - Zuschauer: 88