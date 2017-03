Rotkehlchen für den Kochtopf

artikel-ansicht/dg/0/

Greiffenberg (MOZ) Wenn ab März die Sonne höher steigt und den Boden erwärmt, scharren Bauern und Kleingärtner schon mit den Füßen. Die Frühjahrsbestellung wird ungeduldig erwartet. Darauf hat sich auch die Lehr- und Schaugärtnerei in Greiffenberg eingerichtet und bietet Sämereien und Pflanzen in rund 2000 alten, fast vergessenen Sorten an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561149/

Sie tragen so klangvolle Namen wie Rotkehlchen, Rosa Tannenzapfen, Desiree, Violette oder Bamberger Hörnchen, sind gelb, lila, oval oder rund, fest- oder mehligkochend.... wer dem Einheitsgeschmack der uniformierten gängigen Handelssorten entsagen und das Ausgefallene liebt, der kann beim Verein zur Erhaltung und Rekultivierung alter Nutzpflanzen in Brandenburg, kurz VERN, unter Dutzenden Kartoffelsorten fündig werden, die es in keinem Supermarkt zu kaufen gibt. Dabei waren die Sorten Sieglinde, Blauer Schwede oder Rote Emma, die heute seltene Raritäten geworden sind, in früheren Zeiten durchaus verbreitet und beliebt. Von den weltweit über 7000 Kartoffelsorten drohen durch industrielle Einheitszüchtungen viele in Vergessenheit zu geraten und auszusterben und mit ihnen auch die Gen- und Geschmacksvielfalt. Der 1996 gegründete gemeinnützige Verein VERN hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche alten Kultur- und Nutzpflanzensorten zu erhalten, zu vermehren und das Wissen über den Anbau und die Nutzung zu bewahren und weiterzugeben. In der Schau- und Lehrgärtnerei des Vereins in Greiffenberg werden mikroskopisch winzige Mengen historischen Saatgutes, der aus Genbanken wie Gatersleben stammt, aufgezogen und vermehrt, um daraus wieder Sämereien und Pflanzgut zu gewinnen, die an interessierte Landwirte, Gärtner und Privatpersonen abgegeben werden, die durch Anbau und Nutzung diese alten Sorten vor dem Aussterben retten. Der Verein unterhält auch ein eigenes Saatgutarchiv. Der Fundus ist groß. Rund 2000 alte Sorten werden auf dem 4000 Quadratmeter großen Gartengelände in Greiffenberg angebaut und gezüchtet, von Getreide über Tomaten, Kartoffeln bis Zierpflanzen und Kräuter.

Bewahren durch Aufessen, heißt das Motto, unter dem der Verein Partner, Abnehmer und Liebhaber für die alten Sorten gewinnen möchte. Es werden immer mehr. Dafür knüpft er Netzwerke mit anderen Vermehrungsgärten, mit Landwirten und Gärtnereien.

Seit 2012 Jahr führen der VERN und die Humboldt-Uni Berlin ein Modellvorhaben zur Erhaltung alter Gemüsesorten durch den Aufbau eines Saatgut-Erhalter-Netzwerkes Ost durch. In diesem Projekt wurden aus über 200 alten Gemüsesorten aus der Genbank Gatersleben durch Probeanbau jene Sorten ausgewählt, die sich für den Anbau in gärtnerischen oder bäuerlichen Betrieben eignen. Mit Hilfe dieses Modellvorhabens sollte die Erhaltung alter Sorten in mehr Hände gelegt werden. Dafür gründete des VERN mit regionalen Gartenbaubetrieben ein on-farm-Netzwerk. Inzwischen kooperieren 16 Betriebe in diesem Netzwerk, um Saatgut zu vermehren und Gemüseraritäten wie Braunkohl anzubauen und zu vermarkten. Zu den Partnerbetrieben gehören unter anderem der Permakulturhof Stein-Häger Gerswalde, Hof Töpferberge in Klein Ziethen, die Teltower Diakonischen Werkstätten oder die Wilde Gärtnerei Rüdnitz. Zu den Landwirtschaftsbetrieben, die alte Getreidesorten wie den Champagnerroggen oder Buchweizen anbauen, gehören Gut Peetzig und Gut Wilmersdorf.

Darüber hinaus betreiben die Greiffenberger Öffentlichkeitsarbeit, bieten Seminare und Schulungen an und überzeugen auch immer mehr private Hobbygärtner davon, alte Sorten neu zu entdecken. Das Interesse wächst von Jahr zu Jahr, wie der Ansturm zu den Aktionstagen in der Greiffenberger Gärtnerei beweist.

Zum Saisonstart am 1. April veranstaltet der Verein wieder den traditionellen Pflanzkartoffeltag. Von 10 bis 16 Uhr können Interessierte in der Pfarrscheune Greiffenberg aus Dutzenden historischen Sorten auswählen und sich über Geschichte, Anbau und Geschmack informieren.