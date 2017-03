Rauen erlebt am Sonnabend Cross-Duathlon

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der traditionelle Fürstenwalder Cross-Duathlon wird am Sonnabend zum dritten Mal in Rauen ausgetragen. Dabei werden die Brandenburger Landesmeister aller Altersklassen gesucht, zudem werden die ersten Punkte für den Brandenburg-Cup vergeben. Gewertet wird in den Altersklassen Schüler B/A, Jugend B/A, Junioren und in den Senioren-Klassen. Der Wettbewerb wird durch den Triathlonverein Fürstenwalde ausgerichtet. Das Organisationsteam um den TVF-Vorsitzenden Helke Wannewitz rechnet mit etwa 110Aktiven aus Berlin und Brandenburg.