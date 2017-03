Müllrose findet zur Torgefahr zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Der Müllroser SV hat seine Serie von sechs sieglosen Spielen in der Fußball-Landesklasse Ost beendet. Er gewann beim Schlusslicht MSV Rüdersdorf mit 6:2 (2:0).

Offensiv ausgerichtet, stürmten die Gäste bei starkem Wind bereits in der 3. Minute zur ersten Großchance. Nach Zuspiel in die Spitze lief Max Herrmann frei auf den Rüdersdorfer Keeper Tim Zock zu. Den Querpass auf engstem Raum konnte Bruder Paul aber nicht verwerten. Nur drei Minuten später machte Paul Herrmann, der als einzige MSV-Spitze auflief, seine Sache besser. Nach einer Passkombination von Max Herrmann und Christopher Krüger landete der Ball beim Müllroser Torjäger (1:0/6.).

Das überfällige 2:0 fiel in der 27. Spielminute. Paul Herrmann netzte nach Vorlage seines Bruders ein. Bis zum Halbzeitpfiff sollten die mitgereisten Müllroser Anhänger drangvollen Offensivfußball ihrer Elf sehen. Die Flügelspieler Björn Koch und Krüger sowie die Zentrale um Malte Berg, Tobias Karge und Max Herrmann legten auf dem großen Platz weite Wege zurück, um die einzige Sturmspitze zu unterstützen.

Knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff musste Keeper Zock erneut hinter sich greifen. Nach Zuspiel von Karge zog Paul Herrmann ab. Zock konnte den Ball nicht festhalten und Krüger nutzte seine Chance (0:3/56.). Zwei Minuten später schlugen die Gäste erneut zu. Nach einer Einzelaktion brachte Paul Herrmann den Ball im Tor unter (57.).

Der gerade eingewechselte Dustin Berger passte durch die Rüdersdorfer Defensive zu Krüger. Der Flügelspieler schoss zum 0:5 ein (69.). In der 73. Spielminute netzte Paul Herrmann nach Kopfballverlängerung des aufgerückten Lukas Gräber zu seinem vierten Tor ein.

Die abschließenden zehn Minuten der Partie gehörten den Hausherren. In der 82. Minute traf Daniel Zwietasch zum Ehrentreffer (82.), per Freistoß verkürzte Mario Warzecha in der 85. Spielminute auf 2:6.

MSV-Trainer Ronny Schulze: "Ich habe viele gute Sachen gesehen, aber auch ein paar Dinge, die man kritisieren kann. Daher sollte man nach einem Spiel gegen einen schwachen Gegner die Kirche im Dorf lassen. Insgesamt war es eine gute Leistung. Für Paul Herrmann sind die vier Tore nach der Verletzung wichtig."

Müllroser SV: Kampioni - Gräber, Till Berger (80. Kirchhoff), Dahlmann, Ponta - Berg - Koch (70. Sellin), Max Herrmann, Karge (65. Dustin Berger), Krüger - Paul Herrmann

Tore: 0:1 Paul Herrmann (6.), 0:2 Paul Herrmann (27.), 0:3 Christopher Krüger (56.), 0:4 Paul Herrmann (57.), 0:5 Christopher Krüger (69.), 0:6 Paul Herrmann (73.), 1:6 Daniel Zwietasch (82.), 2:6 Mario Warzecha (85.) - Schiedsrichter: Dominik Lorenz (Fürstenwalde) - Zuschauer: 24