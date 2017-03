Rucksäcke für das Erwachsenwerden sind gepackt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Tradition der Jugendweihe wird in Frankfurt auch in diesem Jahr fortgesetzt. Mehr als 400 Mädchen und Jungen haben sich entschieden, den Abschied von ihrer Kindheit mit einem von drei Anbietern zu feiern.

Den ersten Schritt ins Erwachsenenleben werden Laura, Hannes, Katharina, Lilly und Dave schon am Ende der Feierstunde ihrer Jugendweihe gehen. Sie haben sich bereit erklärt, im Namen ihrer Klasse ein paar Dankesworte an ihre Familie und Freunde zu richten. Zwei bis drei Minuten - mehr Zeit wird ihnen nicht bleiben, um sich von ihrer Kindheit zu verabschieden und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen.

"Habt keine Scheu, etwas Persönliches einzubringen, übt die Rede vor dem Spiegel und lasst Euch von Versprechern nicht aus der Fassung bringen", gibt ihnen Rita Barck vom Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) mit auf den Weg. Mit der Vorbereitungsveranstaltung für die jungen Festredner neigen sich die Jugendstunden der Saison 2016/17 dem Ende entgegen. Wie jedes Jahr konnten die Teilnehmer aus verschiedenen Kursen wählen, zum Angebot gehörten unter anderem Stilberatung und Knigge, ein Tanzkurs, ein Graffiti-Workshop, Politik-Talk und Berufsvorbereitung. "Es ist immer wieder eine schöne Aufgabe, die Jugendlichen zu begeistern und ein Stück des Weges zu diesem besonderen Ereignis gemeinsam zu gehen", bringt Rita Barck ihre Erfahrungen der vergangenen Wochen auf den Punkt.

"Natürlich ist man danach nicht auf einmal erwachsen, das entwickelt sich erst noch", meint Dave Bosse. Dennoch ist die Vorfreude groß. "Jugendweihe ist etwas einmaliges, kein Geburtstag, den man jedes Jahr feiert", erklärt Laura Kühn. "Ich habe meine ganze Familie eingeladen, auch Verwandte, die ich selten sehe, weil sie weit weg wohnen. Es soll ein Tag werden, der uns allen in schöner Erinnerung bleibt", sagt Lilly Thiessen.

Insgesamt sind es 212 Mädchen und Jungen, die sich entschieden, ihre Jugendweihe mit der Awo zu feiern. Rita Barck freut sich besonders, dass erstmals sieben Teilnehmer der Hansaschule bei den Feierstunden in den Messehallen dabei sind. Die fünf Termine sind am 13. und 20. Mai. Hinzu kommt die After-Show-Party, die am Abend des 20. Mai in der Messehalle steigt und zu der sich 336 Gäste angemeldet haben.

Mit 67 Teilnehmern feiert das Jugendbildungswerk Berlin-Brandenburg (JBW) aus Fürstenwalde in Frankfurt. Veranstaltungsorte sind das Kleist Forum (am 8. April und am 20. Mai) sowie das Collegium Polonicum (am 6. Mai). "Jugendweihe ist mehr als eine Feierstunde", betont Stephan Wende vom JBW.Er verstehe die Vorbereitung als "Rucksack für das Erwachsenwerden, gepackt mit neuen Eindrücken und Erfahrungen."

Der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg feiert voraussichtlich mit 127 Familien am 6. und 20. Mai in der Konzerthalle. Kurzentschlossene können sich immer noch anmelden, sagt Daniel Pilgrim, der Projektleiter für die Jugendfeiern. Regie und künstlerische Leitung des Festprogramms liegen in den Händen von Hannes Langer, der sich bereits an der Bürgerbühne des Kleist Forums einen Namen gemacht hat.