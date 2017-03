Viel Munition auf der Radwegtrasse

artikel-ansicht/dg/0/

Die Mitarbeiter der Firma Kemmer Engineering GmbH Berlin haben derzeit zwischen Manschnow und Seelow viel zu tun. Binnen zwei Tagen finden die Kampfmittelsucher rund 50 Kilogramm Infanteriemunition. Auch Nahkampfwaffen, Granaten, Bomben und insgesamt vier Kriegstote, höchstwahrscheinlich gefallene Rotarmisten, sind dort bereits geborgen worden.

In den Apriltagen 1945 tobte hier die Schlacht um die Seelower Höhen, die größte auf deutschem Boden während des Weltkrieges. Bislang sind erst rund zwei der neun Kilometer langen Trasse abgesucht. Wie lange es dauern wird, bis die gesamte Strecke als kampfmittelfrei gemeldet werden kann, sei bisher nicht absehbar, erklärt Enrico Lemke, Bauüberwacher des Landesbetriebes Straßenwesen.

An Bauen kann derzeit ohnehin noch nicht gedacht werden. Denn der Oderbruchboden ist noch voller Wasser. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Der Landesbetrieb rechnet mit einem Baubeginn nicht vor Juni.

Etwas früher könne damit begonnen werden, die Radwegbrücke über die Seelaake, einem Arm der Alten Oder, zu bauen. Diese Arbeiten werden trotzdem höchstwahrscheinlich später fertig werden als der gesamte Radweg. Der beginnt im Westen an der Einmündung der Küstriner Straße in die B1 und folgt der alten Trasse der Bundesstraße. Im weiteren Verlauf wird der Radweg, der mit Asphalt gedeckt wird, südlich der B1 unterhalb des Fahrbahndammes verlaufen. Die Entwässerung erfolgt in den Straßengraben.

Der Landesbetrieb rechnet nicht mit größeren Komplikationen beim Wegebau, der in diesem Jahr noch abgeschlossen werden soll. Auf 2,50 Meter Breite wird etwa zehn Zentimeter tief Boden entnommen und der Weg mit 50 Zentimeter Baumaterial aufgebaut. Es werde in jedem Fall eine Materialschlacht werden. Für alle Gewässer, die bis zur Einmündung in den einstigen Handelshof (Bundespolizeirevier) Manschnow überquert werden müssen, werden die vorhandenen Durchlässe genutzt.

Im Amt Golzow ist die Freude über den Radweg groß. Rund zehn Jahre ist es her, dass die Gemeinde des Amtes um eine Anbindung der Radwegenetze um Seelow und im Küstriner Vorland gebeten hatte. "Damals waren die weiterführenden Schulen in Manschnow und Golzow in Gefahr und die Möglichkeit zur sicheren Schulweganbindung in die Kreisstadt noch nicht gegeben", erinnert Amtsdirektor Lothar Ebert.

Dankbar ist der Verwaltungschef dem ehemaligen Seelower Bürgermeister Udo Schulz, dass er diese Anfrage gleich aufgegriffen hatte und den Radweg von der ehemaligen Konservenfabrik bis zur Einmündung der Küstriner Straße in die B1 zu bauen veranlasste.

"Für die Umsetzung des Radwegebauvorhabens brauchte es von allen Seiten einen langen Atem. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun bald so weit sein wird", so Ebert. Der Seelower hatte schon befürchtet, es in seiner Amtszeit als Amtsdirektor, nicht mehr zu erleben, dass er mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann, ohne sich auf der B1 in Lebensgefahr zu begeben.

Sowohl für die Einwohner der Kreisstadt und des östlichen Umlandes als auch für die touristische Erschließung der Region werde der neue Radweg eine große Bedeutung bekommen, ist sich Lothar Ebert sicher. "Hier wächst wirklich zusammen, was schon sehr lange zusammen gehört."

Seelows Bürgermeister Jörg Schröder begrüßt den Radwegals gute Möglichkeit für die Einwohner und Gäste der Stadt, ins Umland zu kommen. Er verweist aber auch auf Überlegungen, einen Radweg über Gusow und Werbig nach Golzow auszuweisen, der sich mit relativ wenigen Mitteln herstellen ließe. "Auch für solche Ideen sollten wir aufgeschlossen sein", betont er.