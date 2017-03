Chorleiter legt Taktstock nieder

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Was sie ihm zum Abschied singen werden, davon darf sich der langjährige Leiter der Wriezener Chorgemeinschaft, Manfred Mielke, überraschen lassen. Mielke, der auch den Falkenberger Chor leitet und weiter leiten wird, verabschiedet sich am 29. März von den Oderbrücher Sängerinnen.

Es wird das letzte Mal sein, dass die 19 Sängerinnen der Wriezener Chorgemeinschaft mit ihrem langjährigen Leiter auftreten. Aber diesmal wird er sie nicht anstimmen, wie in den vorherigen 14 Jahren, sondern vor ihnen sitzen und lauschen.

Denn Manfred Mielke gibt seinen Taktstock für die Wriezener Chorgemeinschaft ab. "Er hatte schon mehrmals angedeutet, dass es ihm langsam zu viel wird. Aber so richtig ernst genommen hatten wir es alle nicht", sagt Vera Schröder, die seit 47 Jahren Mitglied der Chorgemeinschaft ist. Jetzt sei der Zeitpunkt allerdings gekommen. Mielke wird nicht mehr zwei-, sondern nur noch eingleisig fahren. Ein Moment, der die Sängerinnen etwas nostalgisch werden lässt. Denn immerhin hat der 76-Jährige, der zudem den Gemischten Chor Falkenberg leitet und weiter leiten wird, viele Auftritte mit den Wriezener Frauen hinter sich gebracht.

"Als Manfred Mielke damals vor uns stand, mussten sich alle erst einmal herantasten", erinnert sich Vera Schröder, die seit Jahren alle Auftritte fein säuberlich dokumentiert und zu jeder größeren Veranstaltung einen Reim verfasst. Den Reim, als Mielke 2003 seine erste Probe gab, hat sie gut in den Unterlagen verstaut: "Dr. Manfred Mielke ist Chorleiter Nummer 9, und darüber können wir uns freu'n. Wir sagten uns: ,Oh, das ist ja ein Doktor, also ein studierter Mann' - so kam er 2003 jedenfalls bei uns an." Sie trägt die Zeilen vor und lächelt. "Spaß haben wir immer", sagt die 76-Jährige Bliesdorferin und gibt zu, dass es bei 19 Frauen nicht immer einfach für Manfred Mielke war, "den ganzen Haufen" in Einklang zu bringen.

Trotzdem habe er seine Aufgabe als Taktgeber immer mehr als gut erfüllt. "Mit einem Keyboard erschien er jede Woche mittwochs zu den Proben in der Aula der Grundschule in der Krausenstraße", erzählt Vera Schröder. Nach den Aufwärmübungen richtete er seine Aufmerksamkeit auf das Repertoire des Chors. "Herr Mielke hat unser Liedgut auch um schöne Volks-, Liebes- und Lieder aus der Romantik erweitert", schreibt Christina Schubert, Vorstandsmitglied des Chors. "Er übte zum großen Teil einen dreistimmigen Satz mit uns ein. Mit ihm nahm der Chor an vielen Festen teil oder trug zur Unterhaltung in Seniorenheimen, zu Jubiläen oder Ähnlichem bei", berichtet sie weiter.

Sein Engagement und die Proben seiner Schaffenszeit werden die Frauen schon vermissen, sagt Vera Schröder. Denn immerhin sei es eine lange Zeit gewesen, in der sich die Sängerinnen an Manfred Mielkes Taktstock gewöhnen konnten. Und jeder Chorleiter hinterlässt eben eine ganz eigene Note.

Aber Ersatz ist bereits gefunden: Das Amt des 76-Jährigen übernimmt nun Wolfgang Witting. Der Hohenwutzener hat bereits zwei Proben mit der Wriezener Chorgemeinschaft über die Bühne gebracht. Auf seine ganz eigene Art.

Feierlicher Abschied der Wriezener Chorgemeinschaft von Manfred Mielke am 29. März um 16.30 Uhr im Wriezener Plauderstübchen, Gäste sind willkommen