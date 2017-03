Neue VBB-Tarife: Oberhavel fremdelt mit CDU-Vorstoß

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Die Berliner CDU hat im Abgeordnetenhaus beantragt, den Tarifbereich B des Berliner Nahverkehrs bis nach Brandenburg auszudehnen. Davon würden auch Pendler in Oberhavel profitieren. Trotzdem gibt es in Oberhavel kaum Fürsprecher.

Die Berliner Christdemokraten wollen mit ihrem Vorstoß vor allem den Außenbezirken unter die Arme greifen. Denn Pendler aus dem Umland steuern mitunter lieber die dortigen S-Bahnhöfe an, weil die Fahrt mit der S-Bahn die Berliner Innenstadt dann billiger ist. Der Parkdruck steigt. Reinickendorf will Dauerparker in Bahnhofsnähe künftig zur Kasse bitten, die CDU im Abgeordnetenhaus sie am liebsten zurück nach Brandenburg verbannen, indem die Tarifgrenze einfach an den nächsten S-Bahnhof jenseits der Stadtgrenzen verschoben wird.

"Ich glaube nicht, dass diesem Antrag große Chancen beschieden sind. Zumal der eigentliche Grund auch nur ist, dass nach Meinung der Antragsteller die Pendler lieber in Brandenburg als in Berlin parken sollen", sagt Hennigsdorfs Bürgermeister Andreas Schulz (SPD). Für die nach Berlin pendelnden Hennigsdorfer wäre die Einbindung der Stadt in die Tarifzone B aber eine Verbesserung .

Schließlich würde der Preis für den Einzelfahrschein beim jetzigen Tarif von 3,40 Euro auf 2,80 Euro sinken, die Monatskarte statt 100,50 Euro nur noch 81 Euro kosten. So viel würden auch die Hohen Neuendorfer Pendler sparen. Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) kann dem Vorschlag seiner Berliner Parteifreunde trotzdem wenig abgewinnen. "Damit würden die Probleme der Berliner Bahnhöfe nur zu uns verlagert", sagt Apelt. Denn die Hohen Neuendorfer müssten damit rechnen, dass künftig Pendler aus Borgsdorf oder Birkenwerder ihren Bahnhof ansteuern, um Geld zu sparen. "Dafür fehlen uns schlicht die Kapazitäten. Uns wäre mehr mit einer besseren Anbindung durch ein zweites Gleis nach Frohnau geholfen, das einen Zehn-Minuten-Takt der S-Bahn nach Berlin ermöglichen würde."

Der Geschäftsführer der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG), Klaus-Peter Fischer, bezeichnet das CDU-Konzept schlicht "als wirtschaftlich unmöglich". Die Ausdehnung des Berliner Bereichs würde de facto eine Preissenkung bedeuten. "Am Ende müsste die öffentliche Hand einspringen. Doch woher soll das Geld kommen?" Ein Großteil des öffentlichen Nahverkehrs werde über die sogenannten Regionalisierungsmittel vom Bund finanziert. Doch schon seit Jahren seien die Mittel nicht mehr erhöht worden, klagt Fischer. "Inflationsbereinigt sinkt der Zuschuss vom Bund an das Land sogar jedes Jahr." Letztlich würde die OVG sogar draufzahlen, fürchtet er, weil sich durch die Verschiebung der Tarifgrenzen auch die Verteilung der Einnahmen aus den Ticketerlösen zu Ungunsten der Brandenburger Verkehrsunternehmen verschieben würde.

"Praktisch ist der Vorschlag nicht umzusetzen", sagt auch Dirk Flege von der Kreisgruppe Oberhavel des ökologisch orientierten Verkehrsclubs Deutschland (VCD). "Um es sinnvoll zu gestalten, müsste man schon den gesamten Tarifbereich C auflösen. Aber das würde eine so massive Preissenkung bedeuten, auf die sich politisch wohl kaum jemand einlassen würde." Es sei hilfreicher, sich für Taktverdichtungen und die Heidekrautbahn einzusetzen. Tarifgrenzen könnten aber dort verschoben werden, wo es wirklich Sinn mache. "Zum Beispiel in Glienicke", sagt Flege. "Die Grenze zu Berlin ist fließend, im Grunde handelt es sich um ein Siedlungsgebiet. Den Ort trennt kein Wald und kein Feld. Zum nächsten S-Bahnhof sind es nur ein paar hundert Meter. Es ist eigentlich niemandem kaum zu erklären, warum dort mancher 20 Euro mehr im Monat für die Fahrkarte zahlen soll als sein Nachbar."

Glienickes Bürgermeister Hans-Günther Oberlack (FDP) sieht es ähnlich. "Die Tarifgrenzen werden nicht mehr der Situation der Lebensbereiche gerecht." Seine Gemeinde will künftig die Glienicker mit einem Kiezbus zu den Berliner S-Bahnhöfen bringen. Den Antrag, die Linie der Tarifzone B zuzuschlagen, hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) allerdings abgelehnt. Der Verkehrsverbund wollte keinen Präzedenzfall schaffen, was Oberlack nachvollziehen kann. Auch auf das Angebot der Gemeinde, im Bus nur den AB-Tarif zu verlangen und den Differenzbetrag aus der Gemeindekasse zu zahlen, ließ sich der VBB nicht ein, "auch wenn unser Angebot positiv angenommen wurde". Der VBB fürchtete, dass für den künftigen Großflughafen eine ähnliche Ausnahme gefordert werde, um dann um die Kosten zu streiten. Nun wird in der Gemeinde überlegt, wie den Fahrgästen jenseits des VBB-Reglements entgegengekommen werden kann. Die CDU-Variante könnte das Glienicker Problem theoretisch lösen. Praktisch hält es aber auch Oberlack für "zu kurz" gedacht. Wie Apelt befürchtet er, dass die Berliner Probleme nur hinter die Stadtgrenze verlagert werden. Wichtig sei deshalb zunächst, "ausreichende Park-and Ride-Möglichkeiten" im Umland zu schaffen. Oberlack gehört zu den Befürwortern eines großen Pendlerbahnhofs in Schönfließ. Mittelfristig müssen für Oberlack aber auch die Struktur der Tarifzonen auf den Prüfstand. "Sie entsprechen nicht mehr den tatsächlichen Verkehrsströmen."