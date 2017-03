artikel-ansicht/dg/0/

Köln (dpa) In wenigen Tagen haben die in Deutschland lebenden Türken die Wahl: Rund 1,4 Millionen Bürger mit türkischem Pass können sich ab kommendem Montag (27.) am Referendum für eine umstrittene Verfassungsreform in der Türkei beteiligen. Mit rund 500 000 leben die meisten unter ihnen in Nordrhein-Westfalen. Die Wahlurnen stehen bis zum 9. April in den türkischen Generalkonsulaten in Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Köln/Hürth, Düsseldorf, Münster, Karlsruhe und Mainz - sowie an vier weiteren Orten wie Dortmund.