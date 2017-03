Favorit gewinnt ungleiches Duell

artikel-ansicht/dg/0/

Es war ein ungleiches Duell: Hier das Schlusslicht aus der Storchenstadt, erst mit einem Sieg und acht mageren Pünktchen, da der Tabellenführer aus der Lausitz, erst mit zwei Saisonniederlagen und in der Rückrunde noch ohne Gegentor.

Daran sollte sich auch in der Partie beim SSC nichts ändern, auch wenn die Gäste, von Beginn an mit deutlichen Feldvorteilen, gegen den starken, böigen Wind zunächst kaum Zwingendes zustande brachten. Fernschüsse waren fast aussichtslos, genau zu flanken reine Glückssache. Also versuchte der Favorit das Spiel breit zu machen, sich vor allem über die starke rechte Seite mit Markus Riedel und Georg Hübner an und in den Strafraum zu kombinieren, wo die Storkower aber meist sehr diszipliniert standen und eine halbe Stunde lang die Null hielten. Bezeichnend die starke Rettungsaktion von Patrick Sergel, diesmal an der linken Torauslinie, gegen den kleinen Paul Natusch(25.). Der verfehlte kurz darauf nur knapp den Kasten von SSC-Keeper Marco Schlausch, der Ball strich etwa einen Meter am langen Pfosten vorbei.

So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste-Führung nach einem Standard fiel - und die Storkower das Tor zu allem Übel auch noch selbst erzielten. Bei einer Natusch-Ecke war Brieskes langer Abwehrspieler Toni Malinski hochgestiegen, "ich habe den Ball aber gar nicht berührt", gab der 25-Jährige, der nur kurz gejubelt hatte, hinterher zu. "Er hat sich weggeduckt, und da ist mir das Ding aufs Knie gefallen", schilderte der Unglücksrabe Daniel Preusker die Situation aus seiner Sicht (30.).

Es blieb zur Pause beim 0:1, weil die Gastgeber im Spiel nach vorn einfach viel zu schnell den Ball verloren und sich so gar nicht erst in die Position brachten, vielleicht mit Unterstützung des Windes - manch Abschlag von Schlausch landete schon mal auf der anderen Seite im Tor-Aus - aus der Distanz einen Glückstreffer zu landen, ganz zu schweigen davon, den Senftenberger Schlussmann Paul Ehrlich in seinem Revier zu attackieren.

Das aber änderte sich erstaunlicherweise nach dem Seitenwechsel. Und plötzlich war sie da, die Chance zum Ausgleich. Marcel Bergunde war es, der die Gäste-Abwehr hinterlief und auf Pass des früh eingewechselten Jonas Wolf plötzlich vor Ehrlich auftauchte, aber nicht richtig zum Abschluss kam, so dass sich der FSV-Keeper auf den Ball klärend werfen konnte (54.).

Tatsächlich wurde der Außenseiter jetzt mutiger. Vor allem Bergunde und Koray Buley sorgten mit ihren Vorstößen dafür, dass der Senftenberger Trainer Steffen Rietschel hörbar ärgerlich wurde: "Was soll das Lari-fari, konzentriert euch", schrie der 51-Jährige über den Platz. Und rüttelte seine Truppe damit wach: Riedel stand bei seinem Treffer noch knapp im Abseits(62.), dann aber schloss Hübner ein Solo mit einem trockenen Schuss links unten neben den Pfosten ab, Schlausch zeigte quasi keine Reaktion (67.). Und nur vier Minuten später spritzte Michael John in eine Linksflanke von Philipp Jautze - 3:0.

Dem Schlusslicht war das Bemühen nicht abzusprechen, dass es bis zum Ende um den Ehrentreffer kämpfte, aber Martin Grossmann verpasste nach Vorarbeit von Buley die Möglichkeit gegen Ehrlich hauchdünn (83.). So ist der FSV Brieske/Senftenberg nun schon seit 371 Minuten ohne Gegentor - das letzte kassierte der Spitzenreiter beim 1:1 am letzten Hinrunden-Spieltag Mitte Dezember bei Verfolger Wacker Ströbitz.

"Ich denke schon, das war heute ein Pflichtsieg", sagte der verhinderte Torschütze Malinski. Zu den Aufstiegsambitionen der Lausitzer gefragt, antwortete er diplomatisch: "Saisonziel bleibt ein Platz unter den besten Drei."

Die Storkower wiederum haben sich trotz des Verharrens am Tabellenende noch nicht aufgegeben, wie Kapitän Preusker betont: "Aber natürlich müssen jetzt Punkte her, wenn wir den Klassenerhalt noch schaffen wollen." Ähnlich formulierte es Trainer Jochen Meyer, der beklagte, dass er die Mannschaft fast jede Woche umstellen muss. "Trotzdem findet sich Truppe immer besser, die Moral stimmt - aber wir brauchen möglichst schnell ein Erfolgserlebnis", weiß der Coach. "Jetzt kommen die Spiele, in denen wir punkten müssen."

Storkower SC: Schlausch - Preusker, Patrick Sergel, Leopold - Bergunde (84. Maximilian Fiedler), Mauren (80. Guhr), Wieczorek, Bracki (32. Wolf) - Patrick Krause - Grossmann, Buley

Tore: 0:1 Daniel Preusker (30./Eigentor), 0:2 Georg Hübner (67.), 0:3 Michael John (71.) - Schiedsrichter: Andre Ihrke (Berlin) - Zuschauer: 60