Einst abgelehnt - jetzt weit vorn

Der dritte Wettbewerb der sieben Läufe umfassenden Serie um die Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft hielt mit dem Zehn-Kilometer-Stück für die Erwachsenen den längsten Kanten parat. Den nahmen 33 Starter in Angriff, während 62 Athleten vor allem aus dem Nachwuchsbereich die zwei Kilometer bestritten. Darüber hinaus maßen sich auf der Insel elf Erwachsene und sechs Jugendliche über die von den vorangegangenen Wettbewerben gewohnten sechs Kilometer.

Felix Ledwig (Diehloer Hügelläufer) hatte von Anbeginn das Feld über zehn Kilometer angeführt und sich auf dem Fünf-Runden-Kurs nach 37:44 Minuten durchgesetzt. Dabei hatte ihn der für den OSV Holzinger laufende Tim Foerster (M35) immer in Sichtweite behalten und nach 38:07 Minuten das Ziel neben der Inselgaststätte erreicht. Ihm folgten mit Stefan Rothe (M40/38:42 min) und David Schulz (M35/39:39) zwei weitere Athleten des OSV Holzinger. Fünftschnellster war Christopher Klenner (M30/Eisenhüttenstadt/40:07) vor Torsten Ledwig (M50/Diehloer Hügelläufer/40:29) und Matthias Thierbach (M20/Neuzelle/42:13). Als Achter folgte mit dem Ziltendorfer Andreas Hell (M45/42:43) ein weiterer OSV-Athlet.

Allerdings dürfte Felix Ledwig in der Endabrechnung der Serie kaum eine Rolle spielen. "Ich habe meine Eltern besucht und die Chance zum Start bei einem regionalen Lauf genutzt. Ich arbeite und wohne in Berlin und bereite mich auf andere Höhepunkte vor. So gut es geht, will ich aber hier starten." So steht für ihn am Sonnabend am Störitzsee die Berlin-Brandenburgische Meisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf an, in deren Rahmen auch der 2. Oder-Spree-Cup-Lauf in diesem Jahr ausgetragen wird. Während Felix Ledwig es sich leisten konnte, beim Überrunden mit seiner Mutter ein paar Worte zu wechseln, gab Beate Ledwig (W50) Vollgas. "Ich bin mit meiner Zeit von 48:52 Minuten sehr zufrieden. Es ist gut gelaufen, sechs Kilometer habe ich mich mit Frank Bentz beim Tempo abgelöst. Konditionell bin ich gut drauf", erklärt die schnellste Starterin über die Fünf-Runden-Distanz. Auch auf den folgenden Plätzen kamen mit Gudrun Bullack (W45/Leichtathletik in Beeskow/52:07) und Gudrun Sandke (W45/BSG Stahl Eisenhüttenstadt/52:39) Stammgäste der Stadtmeisterschaften ein. Auf den folgenden Rängen ging es im weiblichen Bereich ebenfalls knapp zu. Dana Eckert (W40/Schlaubetaler Bergfreunde) benötigte 54:08 Minuten, Kerstin Genz (W50/Ziltendorf) 54:33 und Heike Maras (W35/Leichtathletik in Beeskow) 55:42. Auch die Golzowerin Diana Schilling (W50) blieb mit 59:09 Minuten noch unter einer Stunde.

Mehr eine Zwitterstellung nehmen die sechs Kilometer ein. Hier setzte sich der Eisenhüttenstädter Radsportler René Banduhn (M45) in 25:55 Minuten vor Stephan Dörre (M30/PBF Eisenhüttenstadt/26:20) und dem 16-jährigen Beeskower Adrian Feilitz (27:31) durch. Schnellste Frau war die Frankfurterin Nicole Hobe (W35/32:30) vor den beiden Kreisstädtern Savina Feilitz (U20/32:35) und Anne Stahr (U16/36:47).

Großer Andrang herrschte über die zwei Kilometer. Hier gaben wieder einmal die Eisenhüttenstädter Kanuten Ben Putzert (U16/7:13), Lucas Heinkel (U16/8:02) und Tobias Birkholz (U16/8:11) das Tempo vor. Inmitten etlicher jüngerer Beeskower Nachwuchsläufer tummelte sich wieder mit Theresia Gottschall (U16/Leichtathletik in Beeskow) das schnellste Mädchen. Sie benötigte 8:33 Minuten. Allerdings war ihr mit der 13-jährigen Celine Rieger ein absoluter Stadtmeisterschafts-Neuling dicht auf dem Fersen (8:36). Tags zuvor hatte die Handballerin der BSG Stahl noch als Dritte ein hochwertiges Karateturnier erfolgreich bestritten. "Es hat Spaß gemacht. Häufig werde ich wegen meiner übrigen Wettkämpfe hier nicht starten können." Übrigens hatte sich die knapp 1,80 Meter große Gymnasiastin vor wenigen Jahren im Probetraining bei den Leichtathleten vorgestellt und war damals ignoriert worden. Dort abgelehnt wurde auch vor kurzem Marie-Luise Ledwig (Diehloer Hügelläufer). Die jetzige neunjährige Volleyballspielerin beim VSB offensiv war viertschnellstes Mädchen (8:44) hinter der gleichaltrigen Kanutin Alexa Hammermeister (8:39).