Radweg verbindet bald Seelow mit Küstrin

Seelow/Küstrin (MOZ) Der Landesbetrieb Straßenwesen schließt in diesem Sommer die Radweglücke an der B1 zwischen den Wegenetzen in Küstriner Vorland und rings um Seelow (Märkisch-Oderland). Damit wird im 25. Jahr der Grenzöffnungen in Küstrin-Kietz/Kostrzyn eine Radwegverbindung zwischen den Partnerstädten Seelow und Kostrzyn (Küstrin) geschaffen.