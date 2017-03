Morbider Charme lockt Besucher

artikel-ansicht/dg/0/

Plaue (MZV) 25 Jahre stand das Anwesen nach der Wende leer, nun will Schlossherr Andreas Keuchel wieder Leben in das Schloss Plaue bringen. 6100 Übernachtungen und mehr als 20.000 Tagesgäste waren es im vorigen Jahr. "Der Erfolg der letzten Jahre soll sich in diesem Jahr fortsetzen", so Keuchel. Das Anwesen ist in Privatbesitz des Berliners und es hat sich einiges getan. Das Fischerhäuschen wurde saniert und zur Schlossschänke mit Selbstbedienungsimbiss. Dieses Angebot nehmen die Fahrradfahrer auf dem Havelradweg gern an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561176/

"An schönen Tagen kommen schon mal bis zu 900 Fahrradfahrer vorbei", erklärt der Berliner. "Viele Berliner besuchen das Schloss und der morbide Charme ist gefragt", so Keuchel weiter. Die Kombination aus Übernachtung und Saalnutzung macht es. Apropos machen: Mit den Sanierungsarbeiten soll weitergemacht werden, die Baugenehmigung für den Nordflügel ist da. Die Sanierung soll Schritt für Schritt nach Saisonende geschehen. Optisch soll es dann in Richtung des Verwaltungshauses gehen. "Es bleibt weiterhin ein Schloss", versichert Keuchel. Der Winterschlaf ist vorbei und die diesjährige Saison wurde mit einer Lesung aus "Fontanes Fünf Schlösser" am vergangenen Sonntag eröffnet. Neben kulturellen Veranstaltungen bietet das Schloss Gaumenfreuden und Übernachtungen im sanierten Verwalterhaus an. Immer wieder sonntags ist ab 10 Uhr Brunchzeit und donnerstags ab 18 Uhr wird der Grill angeworfen. Für beide kulinarischen Veranstaltungen sollten sich Interessierte telefonisch unter 03381/3062362 anmelden. Kulturell geht es am kommenden Freitag auch schon in die nächste Runde. Ein Konzert mit Sebastian Krämer steht am 24. März an. Der Künstler präsentiert "Lieder wider besseres Wissens auf". Von Eintritt frei bis zu einem Eintritt von 20 Euro werden in dieser Saison Veranstaltungen auf Schloss Plaue stattfinden. Von Konzerten, über das traditionelle Osterfeuer bis hin zu Halloween. Dabei ist Keuchel wichtig, dass es keine Mega-Veranstaltungen sind, sondern diese klein aber fein über die Bühne gehen. Zudem können Heiratswillige ihren schönsten Tag des Lebens auf dem Schloss verbringen. Hochzeitsfeiern mit bis zu 150 Personen sind auf dem Gelände möglich. Weitere Informationen erhalten Interessierte zu den kulturellen und kulinarischen Angeboten im Internet unter www.schlossplaue.de .