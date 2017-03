Richtig knackig muss sie sein

artikel-ansicht/dg/0/

In Beeskow kann man noch an fast jeder Ecke heiße Bockwurst essen: bei den Fleischereien Wusterhausen und beim Fürstenberger, am Imbiss in der Berliner Straße oder bei Bäcker Dreißig. Die Leute lieben es, "mal so zwischendurch" in eine knackige Wurst zu beißen und den kleinen Hunger zu stillen. Besonders ältere Menschen, die es von früher noch so gewohnt sind. "Ich glaube, hier auf dem Lande wird noch mehr Bockwurst gegessen", sagt der 27-Jährige Karsten Kusig bei einer Umfrage auf dem Beeskower Marktplatz. "In Berlin würden sie nicht so viele Befürworter finden." Schließlich stehe gesunde Ernährung, möglichst Fleisch- und fettarm hoch im Kurs. Und immerhin hat eine 100 Gramm schwere Bockwurst, die man mit fünf Happen verspeist hat, rund 300 Kalorien.

Aber hergestellt wird die Wurst in der Region immer seltener, selbst Fleischereien wie Wusterhausen oder der Fürstenberger beziehen sie aus anderen Betrieben, sie verkaufen sie nur.

Produziert wird sie aber noch in der Landfleischerei Ranzig - jede Woche 2500 Stück. In Friedland macht Fleischermeister Tobias Haase jeden Montag Bockwurst - 400 Stück verkauft er etwa pro Woche. Die Fleischerei Laurisch im Ort bezieht sie von anderen Anbietern aus Luckenwalde, Lichtenberg und Vetschau. "Die eigene Herstellung lohnt sich für uns nicht mehr, der Abkauf ist nicht so hoch", erklärt Marlies Laurisch. In der Bauernfleischerei Wiesengrund in Schneeberg wird dagegen noch selber produziert - für den Verkauf vor Ort und für das Wiesengrund-Geschäft in Eisenhüttenstadt. Zirka 350 Bockwürste stellt Fleischermeister Jörg Bigesse (54) immer dienstags im Schneeberger Betrieb her. Hier arbeitete er mehr als zehn Jahre als Angestellter, seit 2015 ist er der Eigentümer. "Die Grundzutaten aus Rind-, Schweinefleisch und Fett sowie Gewürzen sind ja bei allen Fleischern gleich, aber jeder hat noch seine spezielle Rezeptur. Meine verrate ich nicht", sagt verschmitzt Jörg Bigesse. Wenn man Bockwürste erwärmen möchte, sollte das Wasser nicht heißer als 80 Grad sein, sonst platzen sie. Am besten sei es, sie mit heißem Dampf zu erwärmen, "damit der Geschmack erhalten bleibt", rät der Fachmann. Auch sei es möglich, Bockwürste in der Mikrowelle heiß zu machen, dann aber sollte man sie vorher in eine Plastiktüte stecken.

Manche Menschen können Bockwurst auch schon zum Frühstück essen, wie zum Beispiel Mandy Lehmann aus Beeskow: "Der Geschmack ist einfach toll, vor allem mit Senf."