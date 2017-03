Klimaschutz zum Anfassen und Mitmachen

artikel-ansicht/dg/0/

CO2-Ballon: Wer Fragen zu Energiethemen hat, sollte zu Gunnar Thöle kommen. Der Klimaschutzmanager verdeutlicht gerne an einfachen Beispielen, was genau er meint. © OGA/Jürgen Liebezeit

22 Punkte will der 39-Jährige bis dahin abarbeiten, sonst muss die Kommune die Förderung für seine Stelle zurückzahlen. Davon geht der gebürtige Schleswig-Holsteiner aber nicht aus. Der Mann sprüht nur so vor kreativen Ideen, um vor Ort einen Teil zur Rettung des Klimas beizutragen. Dabei geht er gerne den Weg der kleinen Schritte. Mit einfachen Beispielen erklärt er Interessierten, wie sie zu Hause etwas für den Klimaschutz tun können. So sei der generelle Verzicht auf ein Auto mit Verbrennungsmotor zwar optimal, aber nicht realistisch. Deshalb sollte vor jeder Fahrt genau überlegt werden, ob der Weg nicht auch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn bewältigt werden kann. Thöle holt einen Lufballon aus der Tasche und bläst ihn prall auf. "Ein gefüllter Luftballon entspricht etwa 4,6 Gramm Kohlendioxid", erklärt er. Da sich keiner so richtig vorstellen kann, ob das viel oder wenig ist, nennt Thöle ein praktisches Beispiel. Ein durchschnittlicher Kleinwagen produziert pro Kilometer 160 Gramm Treibhausgas. "Um auf diese Menge zu kommen, müssten Sie unterwegs alle 40 bis 50 Meter einen gefüllten Luftballon aus dem Fenster werfen."

Der Klimamanager geht mit gutem Beispiel voran. Er kommt täglich aus Berlin-Reinickendorf mit der S-Bahn zur Arbeit. Manchmal bringt er sein Klapprad mit, wenn er in Birkenwerder und Umgebung zu Terminen muss. Sein Lastenfahrrad, mit dem er Einkäufe und größere Transporte übernimmt, hat den Umzug nach Berlin noch nicht geschafft.

Thöle will im Kampf gegen den Klimawandel vor Ort auch bei der Stadtplanung mitreden. "Ich will mitwirken, dass zum Beispiel Bebauungspläne möglichst klimafreundlich sind", bringt er ein Beispiel. Auch die Bedingungen fürs Radfahren, das ihm in Birkenwerder bislang noch nicht viel Freude bereitet hat, will er verbessern.

Unterstützung bekommt Thöle von der Lenkungsgruppe Klimaschutz, die künftig öffentlich tagen wird. In der jüngsten Sitzung stellte er einige seiner Ideen vor. So soll sich Birkenwerder an dem Wettbewerb "Stadtradeln" beteiligen. Die Einwohner sollen innerhalb von drei Wochen möglichst viele Kilometer mit dem Rad fahren. Zum Birkenfest ist eine Ausstellung mit umweltfreundlichen Autos geplant. "Die dürfen auch getestet werden." Auf dem Fest am 17. Juni ist Thöle selbst mit einem Stand vertreten, an dem er mit praktischen Beispielen zeigen will, was jeder für den Klimaschutz machen kann.

Gunnar Thöle hat als Klimamanager im Landkreis Nordfriesland bereits Erfahrung gesammelt. Der gelernte Schlosser und Maschinenbauingenieur ist Quereinsteiger in ist den Klimaschutz.

Gunnar Thöle bittet jeden, der Fragen zum Klimaschutz hat, ihn anzusprechen und zur Energiesprechstunde zu kommen. Sie findet jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr im Rathaus statt. Termine vergibt er am Telefon unter 03303 290138.