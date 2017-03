Dicke Luft in vielen Hauptstraßen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561179/

Wenn nichts mehr hilft, so dachten sich Mitglieder der Satirepartei in Frankfurt (Oder), müssen eben die guten alten Haushaltsgeräte herhalten. Sie bekämpften den Feinstaub in der Leipziger Straße mit Staubsaugern. Die humoristische Aktion vor knapp einem Monat hatte freilich einen ernsten Hintergrund: Mit ihr wurde auf eine verfehlte Verkehrspolitik aufmerksam gemacht.

An 13 Tagen wurde seit Jahresbeginn laut einer Statistik des Umweltministeriums der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft übertroffen, die Spitzenwerte beliefen sich in der Leipziger Straße auf 90 Mikrogramm. Diese Überschreitungen dürfen nach den Immissionsschutzrichtlinien nur an maximal 35 Tagen pro Jahr registriert werden. Doch auch in anderen Städten Brandenburgs enthielt die Luft zu viele Rußpartikel, Sandkörnchen oder Reifenabrieb. Spitzenwert ist die Lohmühlenstraße in Bernau mit 149 Mikrogramm.

Im Rathaus von Frankfurt (Oder) verweist man auf erfolgreiche Gegenmaßnahmen. Mit einer dynamischen Ampelsteuerung wird seit März 2015 der Verkehr umgeleitet, sollte der Grenzwert erreicht werden. Dann schaltet eine Ampel an einer Kreuzung nicht mehr auf Grün. Für Autofahrer bedeutet das einen Umweg von bis zu zwei Kilometern.

Das Verbot werde durch Verkehrskontrollen überwacht, sagt Stadtsprecher Martin Lebrenz. Aus Sicht der Kommune sind die Maßnahmen alternativlos, um das Problem in den Griff zu bekommen: 13000 Menschen pendeln täglich nach Frankfurt ein. "Die Stadt legt bald eine Bilanz vor", verspricht Lebrenz. "Dann werden wir über weitere Schritte entscheiden."

Auch in Cottbus gibt es mit der Bahnhofstraße ein Nadelöhr, in dem früher landesweit die höchsten Feinstaubwerte gemessen wurden - in manchen Jahren wurden die Vorgaben an fast 100 Tagen überschritten. Allerdings konnte der dortige Verkehr durch den teuren Ausbau einer zentralen Ringstraße deutlich reduziert werden. 2017 indes kam es wieder zu einem sprunghaften Anstieg der Luftverschmutzung: An bislang 14 Tagen wurde der 50-Mikrogramm-Grenzwert überschritten, im gesamten Jahr 2016 waren es nur vier Tage.

"Wenn der Wind ungünstig steht, sind uns die Hände gebunden", sagt Rathaussprecher Jan Gloßmann. Mitunter würden Partikel aus den Steinkohlerevieren Schlesiens in die Stadt getragen. Weitere Schritte wie die Einführung einer Umweltzone wurden jedoch noch nicht diskutiert.

Das Landesumweltamt stützt das Argument: "Die polnischen Bergbaugebiete machen uns noch immer zu schaffen", sagt Lutz Schaefer, Leiter des Referats Luftqualität. Allerdings spiele das meist nur in winterlichen Hochdrucklagen eine Rolle, wenn es zu keinem Austausch zwischen den Luftschichten kommt. Dann sammeln sich Schadstoffe wie unter einer Glocke.

"Die schlimmen Feinstaub-Jahre sind in Brandenburg aber vorbei", sagt Schaefer. Dadurch seien die Kommunen nicht mehr von Strafzahlungen bedroht, die von der EU bei dauerhaft erhöhten Schadstoffwerten verhängt werden können. Ein größeres Problem stelle derzeit die Konzentration von Stickoxiden in Potsdam dar. Durch die hohe Verkehrsdichte steige dort die Belastung mit diesen Molekülen, die im Gegensatz zu Staub ungefiltert in die Lunge gelangen. "Hier wird man auch über ein Verbot von Dieselfahrzeugen sprechen müssen", sagt er.