Schöneiche II in Rückrunde ungeschlagen

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die Fußballer von Germania Schön-eicheII haben in der Rückrunde der Landesliga Süd ihren dritten Sieg eingefahren. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen den als Tabellenzweiten in die CKS-Arena an der Babickstraße angereisten SV Grün-Weiß Lübben mit 2:1 (1:0). Die Gastgeber-Tore erzielten Kevin Kühnel nach einer knappen halben Stunde und nach dem Lübbener Ausgleich (Dennis Köhler/60.) Christian Heu in der 75. Minute jeweils nach Kontern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561180/

Damit ist der Aufsteiger aus Schöneiche in der zweiten Halbserie weiter ungeschlagen (zudem 0:0 beim FV Erkner). Germanias Zweite rangiert somit in der Rückrundentabellen hinter dem Spitzenduo FSV Glückauf Brieske/Senftenberg und Wacker Cottbus-Ströbitz (beide vier Siege) auf Platz3 und hat mit zehn Punkten schon zwei Zähler mehr als in der gesamten Hinrunde auf dem Konto.

"Die fünf Wochen Vorbereitung in der Winterpause mit etlichen Testspielen machen sich jetzt so langsam bezahlt", sagt Paul Mitscherlich. Der Spielertrainer von Germania II fügt hinzu: "Wir sind gut in Tritt gekommen. Ich bin zufrieden mit der Leistung der Mannschaft." Gegen die Lübbener hatte er viele Akteure nicht zur Verfügung und stellte seine Abwehr auf eine Fünferkette um.

"Wir haben dann auch bis auf das Gegentor und zwei, drei Chancen der Gäste nicht viel zugelassen, wobei wir in der ersten Halbzeit gegen den starken Wind spielten", erklärt Mitscherlich. "Am Ende war es aus meiner Sicht ein verdienter Sieg für uns. Es hat vieles gepasst."

Letzteres muss auch in den folgenden beiden Spielen so sein. Am Sonnabend geht es zum neuen Zweiten nach Ströbitz und dann kommt eine Woche später der Spitzenreiter nach Schöneiche.

Germania Schöneiche II: Graham - Schäfer, Rakete, Wisnewski, Moritz, Enrico Karlsch - Laube (90. Möser), Mitscherlich, David Karlsch - Heu, Kevin Kühnel