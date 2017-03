artikel-ansicht/dg/0/

Gaza (dpa) Ein Palästinenser ist in der Nacht zum Mittwoch im Süden des Gazastreifens von einem israelischen Panzer erschossen worden. Ein zweiter junger Mann in seiner Begleitung sei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher des örtlichen Gesundheitsministeriums. Die beiden jungen Leute hatten nach Zeugenberichten versucht, den Grenzzaun nach Israel zu überwinden. Der Panzer habe daraufhin das Feuer eröffnet. Eine Armeesprecherin in Tel Aviv teilte mit, israelische Truppen hätten drei Verdächtige am Grenzzaun ausgemacht und auf sie geschossen. Die israelische Armee macht seit Dienstag in dieser Region militärische Übungen. Am Grenzzaun kommt es immer wieder zu Angriffen militanter Palästinenser auf israelische Truppen.