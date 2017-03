Tempo 150 - Autofahrer rauscht in Polizeikontrolle

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Fast doppelt so schnell wie erlaubt: Mit 150 Stundenkilometern ist ein Autofahrer durch eine Tempo-80-Zone der A113 gerast. Knapp 20 Minuten vorher hatte die Autobahnpolizei in der Nacht auf Mittwoch mit Geschwindigkeitskontrollen begonnen. Den Raser erwarten nun 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot, wie die Polizei mitteilte.