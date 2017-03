CDU verspricht mehr Züge und schnellere Verbindungen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Mit deutlich mehr und schnelleren Zugverbindungen will die brandenburgische CDU bis zu 70 Prozent mehr Fahrgäste befördern. Ein entsprechendes Konzept, das von den ehemaligen Bahnmanagern Hans Leister und Detlef Woiwode erarbeitet wurde, stellte Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag in Potsdam vor. In den kommenden Wochen soll es in den Landkreisen detailliert erläutert werden. Für 160 brandenburgische Bahnhöfe mit einem Einzugsbereich von 1,13 Millionen Einwohnern würde sich die Fahrzeit nach Berlin verkürzen, erklärte Senftleben am Dienstag.