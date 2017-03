Co-Trainer Lessig reich beschenkt

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Lessig, Derby gegen den Ex-Verein ausgerechnet am Geburtstag: Haben Sie sich darauf gefreut?

Ich habe mich wirklich sehr auf das Spiel gefreut. Die Jungs haben mir gesagt, dass sie versuchen werden, mir das schönste Geschenk zu machen. Wichtig war uns, dass es qualitativ gut wird und sportlich fair verläuft. Wir wollten das bestätigen, was wir bisher in dieser Saison geschafft haben. Wir hatten gehofft, dass wir gewinnen. Und wir waren davon überzeugt, dass wir es können.

Waren Sie davon auch noch überzeugt, als Potsdam mehrmals mit vier Toren führte?

Daran geglaubt habe ich immer. Wir haben gesehen, was wir in der ersten Halbzeit nicht gut rübergebracht haben. Darum wussten wir in der Pause, was wir ändern müssen. Die Trainer konnten dazu keinen großen Beitrag leisten. Das haben die Spieler allein gemacht.

Was gab denn letztendlich den Ausschlag für die Aufholjagd?

Trainer Christian Pahl hat in den richtigen Momenten eingegriffen. Und ganz klar waren auch die zwei Überzahl-Situationen von Bedeutung. Sie haben uns in die Lage versetzt, in eine günstigere Situation zu kommen. Dadurch ging das Spiel eigentlich erst in der 50. Minute los. Da kam es auf jeden Wurf, auf jeden gehaltenen Ball an. Wir haben den Willen gezeigt, das Ding ziehen zu wollen.

Christian Pahl sprach von zwei nicht eingeplanten Punkten. Sehen Sie das auch so?

Es war nicht so, dass die Punkte eingeplant waren. Es geht immer darum, Respekt vor dem Gegner zu haben. Potsdam steht nicht umsonst in der Tabelle so weit oben. Jens Deffke macht gute Arbeit. Der VfL ist ein Gegner, der schwer zu bespielen ist. Sie haben einen Plan, den ziehen sie durch. Es war klar, dass bei uns alle funktionieren müssen, damit wir eine Chance haben. Das Spiel war vor dem Beginn schon offen. Wir hatten keine Angst. Es war einfach entscheidend, wer es besser auf die Platte bringt.

Robin Manderscheid war nicht ganz fit, hat aber gespielt. Ist er unersetzlich?

Robin ist für uns wichtig, keine Frage. Spielerisch ist er für uns ein wichtiger Faktor. Und es hat auch etwas mit der Psyche zu tun. Allein seine Anwesenheit auf dem Feld hilft weiter.

Durch den Sieg wurde der fünfte Platz gefestigt. Die Tabelle sieht gut aus, oder?

Viel wichtiger ist, dass wir nicht vier Niederlagen in Folge kassiert haben. Die Wahrscheinlichkeit ist nach den verloren gegangenen Spielen gegen Altenholz und in Flensburg gegeben gewesen.

Kann die Mannschaft das anstehende Spiel beim Tabellenzweiten HSG Nord HU durch den Potsdam-Sieg noch lockerer angehen?

Wir müssen auch diese Partie richtig ernsthaft angehen. Gegen so einen Gegner musst du ans Maximum gehen. Dieses Spiel kannst du verlieren, klar. Und wir sind uns dessen bewusst, dass danach eine Menge Spiele kommen, die wir gewinnen können und müssen. Dann sind wir der Favorit. Wir werden versuchen, bis zum Saisonende alles zu geben.

Hat die Truppe, in der seit Monaten immer wieder wichtige Spieler fehlen, überhaupt noch die nötige Kraft?

Was in dieser Serie geleistet wurde, ist enorm. Das geht an den Grenzbereich. Es ist sehr vernünftig und wichtig, mit der Be- und Entlastung richtig umzugehen. Da muss immer wieder ein gutes Verhältnis gefunden werden.

Sie haben beim OHC eine neue Heimat gefunden. Haben Sie den Geburtstag dennoch genutzt, um auch über die sportliche Zukunft nachzudenken?

Ich habe mit 16 mit dem Handball angefangen. Das war nun mein 40. Jahr, dass ich mit diesem Sport zugebracht habe. Aber wenn es so läuft wie gerade bei uns, schiebst du solche Gedanken vor dir her. Aber ich war sowieso schon immer so, dass ich nur von Jahr zu Jahr schaue.

Also können Sie nicht sagen, ob der OHC Ihre letzte Station ist?

Ich habe ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt und weiß, was ich kann und was nicht. Sicherlich werde ich immer irgendwas machen. Es macht mir im Moment alles sehr viel Spaß. Mit Christian Pahl passt es, das Umfeld ist top. Der ganze Verein hat Qualität und Niveau, das muss man deutlich sagen. Wir Trainer haben alle noch ein Jahr Vertrag. Darum muss ich momentan an nichts anderes denken. Ich freue mich auf die nächste Saison.

Kann die aktuelle Serie dann überhaupt noch einmal getoppt werden?

Das muss sie nicht. Wir sind froh, dass es gerade so ist. Es darf aber auch nicht aus den Augen verloren werden, dass wir als Saisonziel den Klassenerhalt hatten. Und auch für die Zukunft haben wir keinen Aufstieg geplant. Es kann nicht erwartet werden, dass wir von Jahr zu Jahr weiter nach oben klettern. Das wäre schön, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Das ganze muss realistisch gehalten werden.