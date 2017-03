Windenergie-Erzeuger präsentieren Pläne

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Mit dem Ausstieg aus der Braunkohle rechnen die Windenergie-Erzeuger in der Region Berlin-Brandenburg mit neuem Auftrieb für die Branche. Auf einer Pressekonferenz am Mittwochin Berlin will der Verband sich auch zu ändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach der Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) äußern. Gehofft wird zudem auf mehr gesellschaftliche Akzeptanz für die Anlagen, gegen die es vielerorts Widerstand gibt.