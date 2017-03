Kolat: Deutsch-Türken lehnen Erdogans Verhalten ab

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Attacken des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Deutschland und die EU kommen aus Sicht des Ex-Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde, Kenan Kolat, schlecht bei den in Deutschland lebenden Türken an. Dies sei ein Grund für die Ankündigung, auf weitere Werbeveranstaltungen türkischer Politiker in Deutschland zu verzichten, sagte Kolat am Mittwoch im rbb-Inforadio. Noch seien viele Fragen offen. "Nichtsdestotrotz hat die Regierung (Anm. d. R.: in Ankara), glaub ich, gesehen, dass in Deutschland diese Diskussion im Endeffekt auch der Türkei und den Türken schadet."