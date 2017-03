Zu viel Hornkraut im Globsowsee

artikel-ansicht/dg/0/

Altglobsow (GZ) Hornkraut entnehmen aus einem See im Landschaftsschutzgebiet, mitten im Fürstenberger Wald- und Seengebiet. Dass während der nicht öffentlichen Klausurtagung im Rahmen der Haushaltsdiskussion auch dieses Problem des Globsowsees bei Altglobsow erörtert wurde, sprach Markus Hoffmann (Die Piraten) in der Gemeindevertreterversammlung an. Großwoltersdorfs ehrenamtlicher Bürgermeister Ingo Utesch (BI Wolfsruh) informierte darüber, dass über die Hornkrautentnahme direkt vor Ort beraten werden soll - und zwar zu Beginn der Vegetationsperiode im Mai. Utesch zufolge soll der zuständige Fischer aus Gransee, der sich um die Gesundung des Globsowsees bemüht, zum Termin eingeladen werden. Hoffmann riet dazu, auch Vertreter der Bürgerinitiative (BI) Globsowsee dazu zu bitten.