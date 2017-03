Museum entdeckt unbekanntes Runge-Relief auf Ebay

artikel-ansicht/dg/0/

Dass der Coup gerade jetzt gelang, freut Museumsleiterin Manuela Vehma besonders. Steht der März 2017 doch ganz im Zeichen des Chemikers Friedlieb Ferdinand Runge, der am 25. März vor 150 Jahren in Oranienburg starb.

Museumsmitarbeiterin Jennifer Bernard war im Internet-Auktionsportal Ebay durch Zufall auf das Bronze-Bild des Professors gestoßen. "Dass es so ein Relief gibt, war uns nicht bekannt", sagt Manuela Vehma. "Wir haben sofort den Anbieter angeschrieben, um das Relief für das Oranienburger Museum festzuhalten." Museum und Anbieter wurden handelseinig. Über die Summe schweigt sie. Nur so viel: "Es ist sein Geld wert." Das mehrere Kilogramm schwere Relief wird künftig im Runge-Raum im Schloss Oranienburg einen Ehrenplatz erhalten. Das Werk aus Bronze hat der Grafiker und Künstler Konrad Jochheim (1895 bis 1970) angefertigt. "Wir wissen aber nicht, aus welchem Anlass und in wessen Auftrag es entstand", so Vehma. Der Vorbesitzer wisse auch nichts. "Er sagt, er hat es vom Flohmarkt."

Wegen des 150. Todestages des Chemikers sind in dieser Woche mehrere Veranstaltungen in Oranienburg geplant. So wird am Donnerstag bei einer Festveranstaltung im Takeda-Saal der "Takeda-Runge-Schülerpreis" ausgelobt. Die Ausstellung "Professoren-Kleckse" ist ab Freitag im Runge-Gymnasium zu sehen. Auf dem städtischen Friedhof wird am Sonnabend ein Kranz niedergelegt.