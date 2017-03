artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Bundesregierung will das deutsche Erfolgsmodell der dualen Ausbildung zum Exportschlager machen, um inner- und außerhalb Europas die hohe Jugendarbeitslosigkeit zu verringern. Ziel sei aber auch, den Fachkräftebedarf deutscher Unternehmen im Ausland besser decken zu können, hieß es am Mittwoch bei einer Konferenz im Bildungsministerium. Die Strategie, Aktivitäten von vier Ressorts zur internationalen beruflichen Bildung zu verzahnen, habe sich bewährt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561214/

Nach Angaben der Kultusministerkonferenz (KMK) wählt in Deutschland gut die Hälfte jedes Jahrgangs die duale Ausbildung als Einstieg in den Beruf. Die Jugendlichen werden wöchentlich an drei bis vier Tagen im Betrieb und an bis zu zwei Tagen in der Berufsschule ausgebildet. Die im europäischen Vergleich niedrige Jugendarbeitslosigkeit gilt als Erfolgsbeleg. Deutschland verzeichnete zuletzt mit 6,5 Prozent den EU-Tiefstwert, die höchsten Quoten wurden in Griechenland (45 Prozent), Spanien (42 Prozent) und Italien (38 Prozent) registriert.

Das Interesse am dualen Ausbildungssystem sei ungebrochen, viele Länder arbeiteten an der Einführung, hieß es vom Bildungsministerium.