Birkenwerder: Feuerwehreinsatz im Kohlenkeller

Birkenwerder (OGA) Aus noch nicht geklärter Ursache ist in der Nacht zu Mittwoch in Birkenwerder ein Lager mit etwa 15 Tonnen Kohle in Brand geraten. Brandstiftung wird aber nach erster Einschätzung ausgeschlossen.

Die Feuerwehr Birkenwerder rückte um 0.44 Uhr in die Straße Am Mühlenfeld aus. Unter Atemschutz begannen die Feuerwehrleute, das Feuer zu löschen und das Lager in einem Schuppen auszuräumen. "Das war Schwerstarbeit", berichtet Klaus Günther Schnurr von der Feuerwehr. Die Kohle war in Acht-Kilo-Paketen geliefert worden. Da das Gebäude nicht direkt angefahren werden konnte, musste die Feuerwehr vor Ort für Licht sorgen und eine Versorgung mit Löschmitteln aufbauen.

Nach und nach mussten weitere Feuerwehren aus der Nachbarschaft alarmiert werden, damit die erschöpften Kameraden abgelöst werden konnten. Vor Ort waren am Ende gut 50 Einsatzkräfte aus Bergfelde, Borgsdorf, Oranienburg und Lehnitz. Vorsorglich war auch ein Krankenwagen geholt worden, da anfangs nicht bekannt war, dass die ältere Bewohnerin nicht zu Hause war. Nachbarn hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Der Einsatz endete am Vormittag gegen 9.30 Uhr.