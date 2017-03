Geschichten und Lieder im Mix

artikel-ansicht/dg/0/

Wust (MZV) Der Verein kulturWust eV. lädt am Samstag, 25. März, Kulturliebhaber zu einem außergewöhnlichen Konzert ein. In der Wuster Kirche wird ein Konzert mit einer Lesung kombiniert. Das ungewöhnliche Programm beginnt um 17 Uhr und lautet "Weißt du, warum wir eigentlich den Frosch gegessen haben?". Die Veranstaltung vereinigt amüsante Geschichten aus Siegfried Lenz' Geschichtensammlung "So zärtlich war Suleyken" und Lieder der ostpreußischen Renaissance- und Barockzeit. Die Geschichten und die Lieder drehen sich um die gleichen Dinge: Scherz, Liebe, Poesie, Hoffnung und Schmerz, um Probleme und Freuden des Alltags. Der souveräne Humor des Verfassers kommt durch den Vortrag von Franns von Promnitz noch einmal mehr zum Tragen, da er es vortrefflich versteht, den ostpreußischen Dialekt pointiert einzusetzen. Die europäischen Renaissance- und Barocklieder stammen vonHeinrich Albert (1604 - 1651) und Johannes Eccard (1553 - 1611). Letzterer lebte und wirkte als Hofcapellmeister in Königsberg. Heinrich Albert, der Schöpfer des berühmten Liedes "Ännchen von Tharau" war bis zu seinem frühen Tod als Organist und Komponist an der Domkirche zu Königsberg tätig.