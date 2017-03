Suche nach dem Froschkönig

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Als vor einigen Jahren erstmalig der Amphibienschutzzaun am Belziger Stadionteich gestellt worden ist, wurden in dem Frühjahr auch gleich mehr als 2.000 Kröten, Frösche und Molche sicher zum Laichgewässer umgesetzt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561228/

Auf der täglichen Routinekontrolle werden die Fangeimer kontrolliert, die Tiere nach Art und Anzahl erfasst und zum Laichgewässer gebracht. Die Naturwacht Hoher Fläming erläutert die Bedeutung und Lebensweise der Amphibien und stellt die Arten im Detail vor. Die am kommenden Sonnabend, 1. April, um 14.30 Uhr beginnende Tour ist für Rollstuhlfahrer mit Begleitperson geeignet. Los gehts auf dem Parkplatz am Seecafè, Martin-Luther-Straße 14 (Ecke Weitzgrunder Weg). Die Teilnahme ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten.Wer mitmachen möchte, meldet sich bis zum 30. März im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben unter der Telefonnummer 033848/60004.