Rettet das Dorf!

Fläming/Rädigke (MZV) In der Flämingbibliothek im Gasthof Moritz wird am kommenden Freitag, 31. März, ein besonderer Gast erwartet. Der "Anwalt des Dorfes" und "Deutsche Dorfpapst" Prof. Dr. Gerhard Henkel konnte für einen Vortrag zum Thema "Dorf und Dorfentwicklung´ gewonnen werden.

Seit Jahrzehnten befasst er sich mit der historischen und aktuellen Entwicklung des ländlichen Raumes.Wer übers Land fährt, stellt in abgelegenen, wirtschaftlich schwachen Regionen immer wieder Leerstand fest, wobei die Preise für Immobilien und Mieten in den Städten explodieren. Dörfer und Landgemeinden sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur. Sie sind für die Zukunft der Gesamtgesellschaft genau so wichtig wie die großen Städte und haben daher - genau wie diese - einen Anspruch auf Unterstützung. Die Verantwortlichen von Staat und Gesellschaft sind nicht nur gehalten, den Großstädten zu helfen. Sie sind auch verpflichtet, sich mit den Folgen der Verödung des ländlichen Raumes zu beschäftigen. Aber auch die Betroffenen können etwas unternehmen.

Die Veranstaltung in der Flämingbibliothek im Gasthof Moritz beginnt um 19.00 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Anmeldungen unter der 033848/60292.