Berlin (DPA) Mehr als 27 Jahre nach dem Mauerfall sind Auftritte und Äußerungen einst hochrangiger DDR-Funktionäre selten geworden. Es gibt nicht mehr so viele. Und ist nicht auch alles gesagt? Nun hat der frühere Stasi-Vizeminister Großmann in Berlin seine Lebensbilanz vorgelegt.

Auch im Ministerium für Staatssicherheit seien Mitarbeiter fremd gegangen, erinnert sich der einstige Vize. "Aber wir sind nicht ganz so streng vorgegangen wie anderswo", sagt Werner Großmann am Dienstagabend vor rund 100 Zuhörern in Berlin. Deshalb sei keiner entlassen worden, so der einstige Stellvertreter von Stasi-Chef Erich Mielke.

Der 88-Jährige mit schlohweißem Haar stellt sein Gesprächsbuch "Der Überzeugungstäter" vor und breitet das Innenleben des Stasi-Apparates samt misstrauischem Chef, die "herzlichste Zusammenarbeit" mit den sowjetischen Genossen, seine Jugend in Sachsen und die Verhaftung am 3. Oktober 1990 aus.

Es mutet wie eine Bilanz in fast familiärer Atmosphäre an. Im Publikum sitzen etliche Mitarbeiter von einst. Doch Umarmungen wehrt Großmann ab, als er mit Rollator in den kleinen Saal in der Nähe des Alexanderplatzes kommt.

"Ich habe nichts zu bereuen, ich habe niemandem geschadet, ich habe keine Straftat begangen", sagt der einstige Generaloberst im beigefarbenen Jackett mit ruhiger Stimme. "Ich bin voll im Reinen mit mir." Wie tausende DDR-Bürger habe er geholfen, den Frieden in Europa zu erhalten. "Darauf bin ich stolz."

Großmann war 38 Jahre beim MfS und zuletzt auch Leiter der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) als Nachfolger von Markus Wolf. Dieser war nach Jahrzehnten bei der Stasi 1986 aus dem Dienst ausgeschieden. Er starb 2006.

Mielke sei gegenüber der relativ eigenständigen HVA mit mehr als 4000 festen Mitarbeitern misstrauisch und skeptisch gewesen, "weil wir ins feindliche Gebiet hineingearbeitet haben". Damit meint er die damalige Bundesrepublik. Er habe nach dem Rücktritt des Stasi-Chefs im Herbst 1989 von seiner eigenen Telefonüberwachung erfahren, hat Großmann notiert.

Der Minister habe 1989 bei einer Dienstbesprechung in die Runde gefragt, ob er zurücktreten solle. Großmann sagt, er habe mit Ja geantwortet. Doch reagiert habe Mielke nicht. Der Minister habe zu den massenhaften Ausreiseanträgen von DDR-Bürgern bemerkt, das müsse politisch gelöst werden - im kleinen Kreis von Stasi-Leuten. Die Stasi sei nach dem Mauerfall zum Prügelknaben gemacht worden, beklagt Großmann in seinen Aufzeichnungen. Damit sollte die SED gerettet werden, behauptet er. Es habe ein solches Gespräch führender Genossen gegeben.

Die Ermittlungen gegen Großmann wegen Agententätigkeit und Geheimnisverrats wurden 1995 eingestellt. Im Buch schreibt er, die Verhaftung "betrachte ich sogar als Auszeichnung und Anerkennung meines Wirkens".

Die Stasi ging nach der DDR-Gründung 1949 laut Buch aus dem Außenpolitischem Nachrichtendienst hervor, der zunächst als Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung firmierte. Anfangs hätten sowjetische Berater noch den Dienst bestimmt, schreibt Großmann. So sei verlangt worden, Akten mit Nadel und Faden zusammenzunähen - vielleicht als Schutz vor Diebstahl.

Seine einstige Tätigkeit fasst der Politikrentner im Buch so zusammen: Jeder Schritt bei relevanten Personen sei kontrolliert worden. Mithin sei das getan worden, "was heutzutage jeder Staat tut, der seine Bürger vor Terroranschlägen schützen will". Und weiter: "Wir klärten alle geplanten Standorte für US-Raketen in der BRD auf, wir erhielten Infos aus dem Nato-Hauptquartier in Brüssel". Die HVA habe alle politischen Parteien in der Bundesrepublik im Blick gehabt.

Nach rund 100 Minuten Vortrag und Dialog mit dem ostdeutschen Journalisten Peter Böhm, der auch im Buch die Fragen stellt, bildet sich eine lange Schlange. Alle haben das neue Werk dabei und wollen ein Autogramm von Werner Großmann.