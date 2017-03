Feuerwehrtag in der Kita Kinderwelt

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Wer wollte nicht als Kind Feuerwehrmann werden? Am Mittwoch bekamen die Kinder in der Kita Kinderwelt in Schwedt einen kleinen Vorgeschmack auf die Brandschutz-Welt. Ehrenamtliche Feuerwehrleute aus Gatow kamen mit Blaulicht und "Tatütata"-Martinshorn in den Kindergarten. Dort wurden sie von vielen Knirpsen in Feuerwehruniform begrüßt, die sie mit Fragen löcherten und natürlich mal im knallroten Feuerwehrauto sitzen wollten. Die Kleinen hatten ihre Spielzeug-Feuerwehren von zu Hause mitgebracht und selbst Modelle von Feuerwehren, Rettungswagen und Polizeiautos gebastelt.