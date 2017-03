Moskauer Investoren-Anwalt erleidet rätselhaften Sturz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561248/

Der Kremlkritiker Browder liefert sich mit dem russischen Staat seit Jahren einen erbitterten Streit, der auch Auswirkungen auf das bilaterale Verhältnis zu den USA hat. Auf Twitter erhob Browder den Vorwurf, Gorochow sei gestoßen worden. Nach anderen Versionen stürzte der Anwalt in die Tiefe, als er unprofessionell eine Badewanne mit einem Flaschenzug in die Mansarde des Neubaus hieven wollte.

Gorochow hätte am Mittwoch vor dem Moskauer Stadtgericht erscheinen sollen, das in seiner Sitzung einen Haftbefehl gegen den abwesenden Browder wegen Steuerhinterziehung bestätigte. Der Amerikaner war mit seinem Fonds Hermitage Capital in den 90er Jahren einer der größten Auslandsinvestoren in Russland. Mehrfach machte er Korruption in Staatsfirmen und Behörden öffentlich. Er durfte ab 2005 nicht mehr nach Russland einreisen, sein Fonds wurde 2007 aufgelöst.

Browders russischer Wirtschaftsprüfer Sergej Magnizki wurde 2008 verhaftet und starb ein Jahr später krank in Untersuchungshaft. Die USA erließen deshalb im sogenannten Magnizki-Gesetz (Magnitsky Act) 2012 Sanktionen gegen die beteiligten russischen Beamten. Gorochow vertritt als Anwalt sowohl Browder als auch die Familie Magnizki.